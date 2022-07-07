«Решение, близкое к гениальному». В Сбербанке из-за дефицита начали «выковыривать» чипы из неактивированных банковских карт

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Сбербанке начали переустанавливать чипы из старых банковских карт в новые. Об этом рассказала исполнительный директор Сбербанка Ольга Маклашина на конференции Paymentsecurity online. Первым на эту новость обратило внимание Frank Media.

Топ-менеджер банка объяснила, что такое решение было принято на фоне дефицита новых чипов. По ее словам, Сбербанк в основном работал с европейскими производителями таких технологий, но сейчас наблюдаются сложности с логистикой из Европы.

Кроме того, отметила Маклашина, на фоне ухода с российского рынка международных платежных систем Visa и Mastercard появился повышенный спрос на выпуск новых карт «Мир».

«Чипов стало мало, стоить стало дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, — реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты», — сказала Маклашина на конференции.

Представитель Сбербанка уточнила, что «реимплантации» чипов подвергаются только неактивированные карты, которые клиенты заказали, но не пришли за ними. При этом данные с таких чипов в процессе переустановки удаляются.

По данным Маклашиной, всего в месяц в Сбербанке накапливается 375 тысяч неактивированных карт. При этом покупка одного нового чипа обошлась бы банку в 5 евро, а «реимплантанция» для одной карты стоит лишь 1,3 евро. Процесс переустановки чипов позволил компании сэкономить миллиард, сообщила топ-менеджер.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

Как сообщал «Коммерсант», в начале марта прошло совещание с участием представителей ЦБ, Минпромторга, банков и компаний, выпускающих банковские карты. На нем представители крупнейших банков сообщили, что до конца года 2022 года им может потребоваться 115–120 миллионов карт.

По информации газеты, единственный российский производитель чипов для банковских карт «Микрон» уже к концу мая был перегружен с заказами. Поэтому в качестве одного из вариантов решения проблемы власти РФ рассматривали возможность допуска на местный рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом.