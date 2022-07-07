Путин переживает за свой рейтинг, поэтому Кремль давно научился проводить соцопросы «правильно» Расследование «Проекта» о том, почему не стоит верить замерам общественного мнения о президенте и войне

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Evgenia Novozhenina / Reuters / Scanpix / LETA

В январе 2000 года, в первый месяц после того, как Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности президента России, его деятельность, согласно опросам, одобряли 84% россиян. Путин быстро привык к такому высокому рейтингу и любое его снижение воспринимал как недоработку своей команды. Поэтому в Кремле давно заставили социологов проводить опросы так, чтобы они нравились первому лицу, пишет «Проект». Издание рассказало, с помощью каких манипуляций это происходит.

Не сравнивать Путина с другими политиками

Осенью 2010 года, когда Дмитрий Медведев был президентом, а Владимир Путин — премьер-министром России, их рейтинги почти сравнялись. Как сообщал , деятельность Путина тогда положительно оценивали 77% респондентов, деятельность Медведева — 76%; проголосовать в тот момент за Путина готовы были 24%, за Медведева — 21%.

Провластные социологические центры таких цифр не давали. По словам политтехнолога Глеба Павловского, который в нулевых работал с Кремлем, Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) получил аналогичные данные, но не стал их публиковать. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) тогда вообще не сравнивал Путина и Медведева. По словам бывшего сотрудника ВЦИОМ Игоря Эйдмана, чтобы не «сталкивать их лбами».

Команда Путина с ревностью относилась к рейтингу не только Медведева, но и губернаторов. «Некоторым регионам предъявляли: „Почему у вас рейтинг губернатора растет, а рейтинг Путина нет?“» — рассказал «Проекту» политтехнолог, работавший на региональных избирательных кампаниях.

С 2018 года ВЦИОМ вообще перестал сравнивать Путина с другими политиками, отмечает «Проект». На сайте ФОМ можно найти архивное сравнение, но в нем Путин также сравнивается со своими соперниками на президентских выборах 2018 года.

Прятать «неприятные» данные

Сейчас на сайтах ФОМ и ВЦИОМ самые старые данные, касающиеся рейтинга Путина, датированы 2019 и 2020 годом соответственно. По словам бывшего сотрудника ФОМ, кремлевские чиновники поручили публиковать новые опросы без сравнения со старыми результатами. Это сделано, чтобы не привлекать внимания к тому, как президентский рейтинг обвалился в 2018 году из-за пенсионной реформы.

Митинг против пенсионной реформы на Пушкинской площади в Москве. 9 сентября 2018 года Денис Каминев

Или не публиковать такие данные совсем

Недостаточно высокие цифры поддержки Путина — это не единственные данные, которые в России не афишируют. Провластные социологические службы регулярно проводят опросы, о результатах которых рассказывают властям, но не сообщают обществу. Всего не публикуется минимум треть результатов, считает бывший сотрудник ВЦИОМ Дмитрий Руденкин. Бывший сотрудник ФОМ оценил эту долю в 50–70%.

Один из таких «тайных» опросов прошел весной 2022 года. Он касался YouTube, о блокировке которого власти, как сообщалось, размышляли в тот момент. По словам источника «Проекта», близкого к руководству администрации президента, результаты опроса оказались «комплиментарными» для YouTube. Вероятно, они повлияли на мнение в Кремле: сейчас решение о блокировке сервиса там не рассматривают, рассказали собеседники «Проекта».

Кроме того, социологи практически в каждом телефонном опросе спрашивают у респондентов про их отношение к оппозиционеру Алексею Навальному, утверждают источники «Проекта». Результаты этих опросов тоже не публикуют: как пишет издание, на сайтах ВЦИОМ и ФОМ в последние годы фамилия Навального встречается только в ответах на открытые вопросы, то есть там, где респонденты упоминали оппозиционера по собственной инициативе.

Во время прошлогодних протестов после суда над Навальным ФОМ по заказу властей изучил ценности и политические симпатии людей 17–35 лет в формате фокус-группы. Результаты этого исследования не публиковались, но «Проект» получил к ним доступ. Как пишет издание, главный вывод исследования таков: «Среди информантов есть и симпатизирующие Путину, и испытывающие к нему антипатию, многие относятся к нему нейтрально, безразлично. Но практически никто не стал бы голосовать за него сейчас».

Ну или хотя бы запретить на них ссылаться

Картину общественного мнения, которую давали провластные ФОМ и ВЦИОМ, портил «Левада-Центр». По словам директора центра Дениса Волкова, чтобы это исправить, Кремль еще два года назад запретил подконтрольным СМИ публиковать новости по опросам «Левада-Центра». Ссылаться можно только на результаты старых исследований, но и это делают редко, рассказал Волков.

«Проект» проверил сайты российских провластных СМИ и выяснил, что у Russia Today новостей с информацией «Левада-Центра» нет с января 2020 года, у телеканала «360» — с февраля, у РБК — с апреля, а у «Коммерсанта» и «Ведомостей» — с августа 2020 года.

Задавать респондентам вопросы с подсказкой

В 2018 году после снижения рейтинга Путина из-за пенсионной реформы сотрудникам ФОМ и ВЦИОМ, по их словам, стали «спускать» формулировки вопросов, подсказывающие «правильные» ответы. Примеры таких формулировок содержит, в частности, опрос ВЦИОМ перед выборами в Мосгордуму в 2019 году. Один из вопросов там сформулирован так:

27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция протеста . Вы согласны или не согласны с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом , даже если приходится применять жесткие меры?

Согласие с тем, что «власть должна действовать в соответствии с законом», выразили 61% участников опроса в Москве и 69% в целом по России.

Еще один пример вопроса с подсказкой — из опроса ВЦИОМ, проведенного перед вторжением в Украину:

Скажите, пожалуйста, решение Президента о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик Вы поддерживаете или не поддерживаете?

Как пояснял в доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук Алексей Титков, в этом вопросе на первый план вынесены «президент, президентское решение и его поддержка», а главная тема — признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР — идет «вторым прицепным вагончиком». Согласие с президентом выразили 73% опрошенных.

Предлагать «правильные» варианты ответов

Участникам опросов предлагают не только нужные формулировки вопросов, но и нужные варианты ответов. Это видно в опросе ФОМ о войне в Украине, проведенном в марте 2022 года. Вопрос о том, какие цели преследует Россия, имел пять вариантов ответа:

Обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО;

Защитить жителей ДНР и ЛНР;

Изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти;

Ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России;

Затрудняюсь ответить.

Три из четырех вариантов ответа по существу были, как выражается «Проект», предназначены для сторонников войны. Все собеседники издания, включая бывших сотрудников ВЦИОМ и ФОМ, уверяют, что центры «не рисуют цифры» — им достаточно «правильно» провести опрос.

Мужчина в одежде с лицом Путина в Санкт-Петербурге. 21 мая 2022 года Anton Vaganov / Reuters / Scanpix / LETA

И ограничивать выбор ответов по-другому

«Правильно» — это не только задать определенные вопросы и предложить определенные варианты ответа, но и опрашивать людей в определенных обстоятельствах. По словам одного из собеседников «Проекта», в апреле и мае 2022 года ВЦИОМ проводил опросы в населенных пунктах Донецкой области, которые незадолго до этого были захвачены Россией. В Волновахе, Мангуше, Володарском и Безыменном опрашивающие работали в пунктах временного размещения беженцев, а в Мариуполе первый опрос был проведен в месте выдачи гуманитарной помощи от «Единой России».

В таких обстоятельствах «запуганные граждане будут выдавать „безопасные“ ответы», говорит социолог Елена Конева. Результаты подобных опросов не репрезентативны, но, по мнению Коневой, такой цели и нет: использовать результаты будут в первую очередь для отчета в Кремль и в пропагандистских целях, чтобы показать, что население оккупированных территорий не против оккупации.

Честно отвечать социологам боятся не только в захваченных районах Донбасса, но и в самой России. Об этом свидетельствует возросшая доля отказов от общения. «Если раньше из стандартного маршрутного листа интервьюера — 18 человек — соглашался говорить примерно каждый третий, то после начала „спецоперации“ — лишь каждый шестой. Прямо говорят: „Я не хочу сесть“», — рассказал «Проекту» сотрудник регионального подрядчика ФОМ.

Исследовательская группа Russian Field весной 2022 года вместе с руководителем фонда «Городские проекты» Максимом Кацем проводила телефонный опрос россиян об их отношении к войне и сообщала, что «на каждый успешный звонок приходилось 16,7 отказов и прерываний связи».

Одна из целей манипуляций — создание альтернативной реальности

27 июня российские СМИ стали распространять новость по опросу ВЦИОМ с заголовком «Посещаемость музеев и выставок в России увеличилась в полтора раза за 30 лет». По словам источников «Проекта», это попытка создания альтернативной, позитивной повестки. Отвлекать внимание населения таким образом в Кремле придумали еще в 2017 году, на фоне митингов против коррупции, начавшихся после выхода фильма Навального «Он вам не Димон».

Альтернативную реальность администрация президента пытается создавать в том числе для самого президента. После того как началась война, а ВЦИОМ и ФОМ отчитались о том, что большинство россиян ее поддерживают, социолог Сергей Хайкин вместе с группой коллег провел исследование, из которого выходило, что среди молодежи, москвичей и петербуржцев доля несогласных с вторжением в Украину. Хайкин раньше работал с Кремлем, и, по его словам, у него получалось передавать данные своих опросов президенту; он рассчитывал, что это удастся и теперь. Но ему намекнули, что публикация таких материалов сейчас неуместна, пишет «Проект».