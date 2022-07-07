Борис Джонсон объявил об уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Борис Джонсон уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Об этом он объявил в ходе специального обращения к нации.

Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового лидера. Ранее сообщалось, что выборы могут пройти осенью. По словам Джонсона, процедура выбора нового лидера консерваторов будет определена на следующей неделе.

Во время выступления политик отметил, что ему грустно покидать «лучшую работу в мире», отметил достижения своего правительства, а также поблагодарил сторонников за поддержку.

Кроме того, Джонсон заверил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине «столько, сколько это будет необходимо». По данным СМИ, после выступления перед нацией политик намерен позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

От Бориса Джонсона требовали уйти в отставку после назначения на правительственную должность члена парламента Криса Пинчера, обвиненного в сексуальных домогательствах — Джонсон, как сообщалось, знал об обвинениях, но все равно подписал назначение.

В знак протеста с начала июля правительство Джонсона покинули около 50 человек — министров и парламентских секретарей, принимающих участие в работе кабинета.

В июне правящая Консервативная партия устроила голосование о вотуме недоверия Джонсону из-за того, что премьер посещал вечеринки, запрещенные во время пандемии коронавируса. Сторонники Джонсона тогда победили с небольшим перевесом.

Читайте также

Борис Джонсон отказался покинуть пост премьера Великобритании на фоне череды отставок в правительстве Его призвали уйти министры, Джоан Роулинг и главный мышелов Даунинг-стрит

Читайте также

Борис Джонсон отказался покинуть пост премьера Великобритании на фоне череды отставок в правительстве Его призвали уйти министры, Джоан Роулинг и главный мышелов Даунинг-стрит