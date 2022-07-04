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Александр Миридонов / Коммерсантъ

4 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале короткое видео с пометкой «⚡️ Срочно!», якобы записанное в рабочем кабинете президента Украины.

В ролике актер в образе Владимира Зеленского обращается к и объявляет, что согласился на полную капитуляцию. На левом плече фейкового Зеленского лежит чья-то рука, которая временами давит на него.

Актер говорит, что «демилитаризация и денацификация» Украины произойдет в течение месяца, а затем тихо добавляет: «И в-третьих, Ахмат — сила же? Верно?» Зрителю показывают Рамзана Кадырова — именно он держит ладонь на плече мужчины. «Мы доказали, — говорит Кадыров. — Конечно верно, Ахмат — сила, ». После этого фальшивый Зеленский подписывает документ о капитуляции словами «Ахмат — сила», а вместо своей подписи делает росчерк «Z».

Свое сообщение в телеграме Рамзан Кадыров оформил как новостное сообщение. Так, он заявил, что «в связи с оттеснением украинских сил в Луганске» Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции. За день до этого, 3 июля, российские войска заняли Лисичанск — последний крупный город Луганской области Украины, который удерживала украинская армия.

Кадыров при этом добавил, что в создании ролика участвовали провластные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), а роль Зеленского сыграл блогер Макс Камикадзе. «Продолжение следует…» — добавил глава Чечни.

Что об этом пишут

Украинские медиа тоже не могли не заметить ролик Кадырова. Вот короткая (и цензурная) выдержка из сообщения УНИАН: «Вскоре ВСУ сделают твоим тик-ток войскам такой дон-дон, что они не смогут сразиться даже с кустами!»

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