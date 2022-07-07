«Мы всерьез пока еще ничего не начинали» Что сказал Путин о войне на встрече с депутатами Госдумы. Максимально коротко

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После 24 февраля всем ветвям власти требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. Депутаты подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость, работали как настоящие государственники и патриоты России, забыв в сложных условиях любые межпартийные разногласия. Партий-то у нас много, а Родина — одна, и нет ничего важнее и выше судьбы Отечества. Правительство ввело несколько пакетов антисанкционных мер, и последствия действий недружественных западных стран удалось минимизировать. Они пытались побольнее ударить по российской экономике, посеять раздор и смуту в обществе, но и тут просчитались: ничего не вышло. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Пусть попробуют. Мы много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Похоже, все к этому идет. Это трагедия для украинского народа. Все должны понимать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. Но мы не отказываемся от мирных переговоров. Но чем дальше, тем сложнее будет с нами договариваться. Ход истории неумолим. Попытки коллективного Запада навязать новый миропорядок обречены на неудачу. Они должны понять, что проиграли с самого начала нашей спецоперации — ведь ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, в Украине. Нет. Ее развязал коллективный Запад, организовав и поддержав антиконституционный переворот в Украине в 2014 году. Коллективный Запад и есть прямой виновник того, что происходит сегодня.

Это приблизительный пересказ выступления Владимира Путина на встрече с главами фракций Госдумы. Цитаты не обязательно являются дословными. Высказывания приведены по сообщениям с сайтов Кремля и агентства «Интерфакс».

Фото на обложке: Михаил Метцель / ТАСС