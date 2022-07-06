Война Сто тридцать третий день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 июля можно прочитать здесь.
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На территории Херсонской области отключили YouTube и Instagram
Об этом заявили в пресс-службе назначенной российскими военными «военно-гражданской администрации» оккупированного региона.
Луганская область
Курс евро на старте торгов вырос до 65 рублей
Это произошло впервые с 8 июня.
В России остановился крупнейший завод по производству вторичного свинца
Причиной остановки стало отсутствие лицензии на экспорт свинца. С середины мая на такую деятельность надо получать разовые лицензии (правительство ввело их, чтобы избежать дефицита свинца на внутреннем рынке), однако пока Минпромторг не выдал ни одной.
До войны почти половина объема свинца экспортировалась в ЕС и Швейцарию.
Ночью российские войска нанесли ракетные удары по Харькову с территории РФ
Об этом пишет глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, были обстреляны Основянский, Новобаварский и Киевский районы города. Было разрушено здание вуза, также пострадало административное здание.
За прошедшие сутки в результате обстрелов региона пострадали три человека, среди них маленький ребенок в возрасте 1 года и 11 месяцев, а также 64-летний мужчина. Третий пострадавший — мужчина в возрасте 50 лет.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
В Белгородской области со стороны Украины атакованы две машины с российскими пограничниками
Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По его данным, одну из машин, находившуюся в 400 метрах от границы, обстреляли из гранатомета и стрелкового оружия. В машине находились четыре человека, один погиб.
На второе транспортное средство сбросили взрывное устройство с беспилотника. Никто из находившихся в машине не пострадал.
Вчера в Донецкой области погибли восемь мирных жителей
На территории, подконтрольной Украине, по данным властей, погибли пять человек, 21 получил ранения.
В ДНР сообщили о гибели троих человек, в том числе десятилетней девочки, и о девяти раненых.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска наступают в Луганской области, боевые действия продолжаются.
- На Харьковском направлении российская армия защищается, ведет обстрелы с помощью вертолетов, танков, минометов и артиллерии.
- На Краматорском направлении российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Северска и Григоровки. Россияне понесли значительные потери во время попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка и отошли.
- На Бахмутском направлении российские войска вели активные обстрелы, нанесли авиаудар в районе Угледарской ТЭС.
- На Южнобужском направлении российские войска продолжают обстреливать села на линии разграничения и наносить ракетные удары по объектам в Николаевскй области.
- На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.