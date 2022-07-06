Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, разрешающий правительству вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения армии РФ при проведении «контртеррористических и иных операций» за пределами страны.

В числе таких спецмер временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Документ также даст право российскому правительству устанавливать особое «правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях». В том числе разрешать переработки, работу ночью, в выходные и праздничные дни.

Кроме того, закон предполагает возможность введения запрета для юридических лиц, «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности», на отказ от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Законопроект о специальных мерах в экономике при силовых операциях за пределами России был разработан российским правительством и внесен в Госдуму 30 июня. Пункты документа о невозможности отказаться от заключения контрактов вызвали большой резонанс. 5 июля Госдума одобрила инициативу в первом чтении.

Что происходит с российской экономикой

Почему правящие элиты не останавливают войну? А крупный бизнес? Как в элите стали доминировать силовики? Почему в 1990-х не произошла перезагрузка власти? Объясняет (очень подробно!) экономист Андрей Яковлев

Что происходит с российской экономикой

Почему правящие элиты не останавливают войну? А крупный бизнес? Как в элите стали доминировать силовики? Почему в 1990-х не произошла перезагрузка власти? Объясняет (очень подробно!) экономист Андрей Яковлев