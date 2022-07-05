Госдума одобрила законопроект об обеспечении армии при операциях за рубежом. Он запрещает отказываться от госконтрактов и разрешает отменять отпуска
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Нижняя плата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект «об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации».
Документ предусматривает, что для обеспечения проведения операций за рубежом правительство может принимать «решения о введении специальных мер в сфере экономики».
В частности, правительство сможет устанавливать особое «правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях». Речь идет о переработках, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков.
Также законопроект предусматривает запрет юридическим лицам, «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности», отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа.
Поправки ко второму чтению законопроекта, говорится в его карточке в базе Госдумы, принимаются до 16:00 мск 5 июля, то есть в течение нескольких часов после первого чтения.
Законопроект «об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации» был внесен правительством 30 июня. Документ вызвал большой резонанс, особенно его часть, касающаяся невозможности отказаться от заключения контрактов.