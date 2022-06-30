Правительство внесло в Госдуму проект закона об обеспечении армии при операциях за пределами страны. В нем есть пункты о переработках и работе по ночам

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Российское правительство подготовило и внесло на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона «об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации».

Документ, размещенный в базе данных Госдумы, предлагает внести соответствующую статью в закон «Об обороне» В ней пропишут, что для обеспечения проведения «операций Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов» за рубежом правительство может принимать «решения о введении специальных мер в сфере экономики».

Среди этих мер — «временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов», «разбронирование материальных ценностей государственного резерва», а также «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях». Речь идет о переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков.

Законопроект также предусматривает, что юридические лица «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» не вправе будут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом. Также предполагается, что для обеспечения операций можно будет проводить закупки у одного единственного поставщика и менять условия контрактов, заключенных в рамках гособоронзаказа.

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