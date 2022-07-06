«Новую газету» оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за видеообращения Дмитрия Муратова о войне в Украине

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Симоновский районный суд Москвы назначил штраф изданию «Новая газета» по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной). Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе суда.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, протокол в отношении газеты составили из-за видеообращения главного редактора издания Дмитрия Муратова о войне в Украине. Ролик был опубликован на сайте «Новой газеты», а затем удален по требованию Роскомнадзора.

«Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем стыд… Только антивоенное движение россиян, по-моему, может спасти жизнь на этой планете», — сказал Муратов в видео.

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В конце марта «Новая газета» объявила о приостановке своей работы до окончания «специальной операции на территории Украины». В тот день Роскомнадзор вынес изданию второе письменное предупреждение за упоминание НКО — «иностранного агента» без маркировки, что грозило отзывом лицензии СМИ.

В апреле журналисты издания, покинувшие Россию, объявили о запуске нового СМИ — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.

О приостановке работы «Новой газеты»

«Давайте вы нам все-таки некролог писать не будете» «Новая газета» до последнего пыталась освещать войну в условиях цензуры — но в итоге все-таки приостановила работу. Вот что говорят ее сотрудники

О приостановке работы «Новой газеты»

«Давайте вы нам все-таки некролог писать не будете» «Новая газета» до последнего пыталась освещать войну в условиях цензуры — но в итоге все-таки приостановила работу. Вот что говорят ее сотрудники