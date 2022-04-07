Журналисты «Новой газеты» запустили самостоятельный европейский проект

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Журналисты «Новой газеты», покинувшие Россию после приостановки работы издания, объявили о запуске нового СМИ — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.

В заявлении редакции говорится, что это издание — «не филиал „Новой газеты“, но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически».

«Новая газета. Европа» уже запустила собственный сайт и аккаунты в соцсетях (YouTube, Twitter, Instagram, Telegram), но какие-либо новости от редакции пока выходят только в телеграме и твиттере.

Издание планирует выходить на нескольких языках и «будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности».

28 марта «Новая газета» объявила о приостановке своей работы до окончания «специальной операции на территории Украины». В тот день Роскомнадзор вынес изданию второе письменное предупреждение за упоминание НКО — «иностранного агента» без маркировки, что грозило отзывом лицензии СМИ.

В начале марта в России вступил в силу закон об уголовной и административной ответственности за «дискредитацию» российских военных и распространение «фейков» об их действиях. Из-за этого закона «Новая газета», как ряд других СМИ, решила удалить материалы, связанные с войной в Украине.

5 апреля норвежская медиакомпания Amedia передала сеть своих типографий «Прайм Принт» в России в управление главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову.

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