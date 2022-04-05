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Норвежская медиакомпания Amedia объявила о сворачивании полиграфического бизнеса в России из-за войны в Украине.

Компания решила передать сеть своих типографий «Прайм Принт» в управление главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову. Он получит полный контроль над деятельностью четырех типографий, на одной из которых издавалась «Новая газета». Судьба еще двух типографий, в которых Amedia не владеет долей в 100%, будет решена совместно с российскими миноритарными акционерами.

Дмитрий Муратов поблагодарил Amedia за это решение, говорится в комментарии редакции издания, поступившем в «Медузу».

Мы, Дмитрий Муратов и «Новая газета», с огромной благодарностью принимаем этот потрясающий актив. Мы глубоко благодарны «Амедиа». Мы сохраним рабочие места, прекрасные команды типографий. Нами будет при необходимости найден достойный покупатель. Все средства до копейки пойдут на поддержание независимых медиа, и, конечно, нашей газеты. Независимые медиа — противоядие от войны. Мы за мир и прекращение боевых действий на территории Украины. Мы за гуманитарные коридоры, гуманитарную помощь, срочный обмен пленными и телами погибших. Нобелевская медаль выставлена нами при поддержке Нобелевского комитета на аукцион в пользу беженцев. И спасибо, «Амедиа»!

28 марта «Новая газета» объявила о приостановке своей работы до окончания «специальной операции на территории Украины». В тот день Роскомнадзор вынес изданию второе письменное предупреждение за упоминание НКО — «иностранного агента» без маркировки, что грозило отзывом лицензии СМИ.

В начале марта в России вступил в силу закон об уголовной и административной ответственности за «дискредитацию» российских военных и распространение «фейков» об их действиях. Наказание по новым статьям — от штрафов до лишения свободы на срок до 15 лет. Из-за принятия закона «Новая газета», как ряд других СМИ, решила удалить материалы, связанные с войной в Украине.

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