Война Сто тридцать второй день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 июля можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Губернаторы Курской и Брянской областей сообщили об обстреле приграничных поселков.
- Власти самопровозглашенной ДНР обвинили в наемничестве гражданина Швеции.
- IKEA начала финальную онлайн-распродажу товаров в России. Сайт компании упал.
- Территорию возле посольства Великобритании в Москве назовут «площадью Луганской народной республики».
- Генерал Александр Лапин получит звание Героя России за захват Луганской области. Ранее он наградил своего сына за «освобождение» Черниговской области, из которой российские войска в итоге ушли.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Япония ввела новые санкции против России
В черный список попали 57 физических лиц и шесть компаний из России, в том числе вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава ОАК Юрий Слюсарь, глава «Росгеологии» Сергей Горьков, сооснователь «Киевской площади» Год Нисанов, виолончелист Сергей Ролдугин и родственники председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Также в списке пятеро представителей «новых властей» Херсонской и Запорожской областей Украины. Кроме того, вводятся экспортные ограничения в отношении 65 российских и 25 белорусских компаний в сферах авиастроения и судостроения, а также эмбарго на импорт российского золота. В общей сложности под санкции Японии уже попали около 800 граждан России, Беларуси, самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также около 300 российских компаний и организаций.
Ежедневный отчет британской военной разведки
- Относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении политической цели, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно «освобождение» Донбасса.
- В отличие от предыдущих фаз войны, Россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками войск: Центральной группировкой, вероятно, под командованием генерал-полковника Александра Лапина, и Южной группировкой, вероятно, под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.
- Украинские силы, вероятно, отведены в основном в хорошем состоянии в соответствии с существующими планами. Удерживаемые украинцами районы Северодонецк-Лисичанск представляли собой выступ, который русские могли атаковать с трех сторон. Существует реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для обороны выпрямленной линии фронта.
- Битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием Россией артиллерии, в ходе которой города сравнялись с землей. Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Киев.
Российский ЦИК проведет в Ростове-на-Дону специальный семинар для избиркомов Донбасса, пишет «Коммерсант». Возможно, это подготовка к референдумам о присоединении самопровозглашенных республик к РФ.
Сбор урожая в прифронтовой зоне в Днепропетровской области, 4 июля
Брянский губернатор заявил об обстреле «со стороны Украины»
По данным Александра Богомаза, утром 5 июля зафиксированы порядка 18 артиллерийских выстрелов по селу Зерново в Суземском районе. О пострадавших не сообщается.
5 июля обстрелах также подверглись приграничные села в Курской области, сообщал глава региона Роман Старовойт.
Власти самопровозглашенной ДНР обвинили в наемничестве гражданина Швеции
По сведениям источника ТАСС, иностранец, имя которого не называется, находился на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. «В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал», — заявил собеседник агентства.
Ранее в ДНР приговорили к смертной казни служивших в украинской армии британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и марокканца Брагима Саадуна, признав их виновными в наемничестве и «насильственном захвате власти». Согласно сообщениям российских СМИ, ДНР предъявила такие же обвинения еще двоим британцам — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу.
Росавиация продлила до 12 июля режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центре России
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Запрет ввели в день начала войны в Украине.
IKEA начала финальную онлайн-распродажу товаров в России. Сразу после полуночи 5 июля сайт компании упал
Губернатор Курской области сообщает об артиллерийских обстрелах в приграничных поселках
«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино, — сообщил Роман Старовойт в телеграм-канале.
По данным чиновника, пострадавших в результате инцидента нет, однако утренние обстрелы еще продолжаются.
В селе Попово-Лежачи повреждены несколько домов — в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткино и Попово-Лежачах отключено электричество.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Нанес авиаудар с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань Сумской области.
- На Харьковском направлении основные усилия врага сосредоточены на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения украинских войск. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову.
- На Славянском направлении противник вел артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки и других населенных пунктов. Украинские военные успешно отразили наступление на Долину.
- На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах.
- На Краматорском направлении российские войска обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.
- На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов. При поддержке огня артиллерии и авиации противник возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спирне, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.
- На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Княжевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоров. Парой вертолетов Ка-52 нанес авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Здравствуйте. Сегодня 132-й день войны в Украине. «Медуза» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в стране и мире. Спасибо, что остаетесь с нами.
Хронику событий прошедшего дня читайте здесь.