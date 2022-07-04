Война Сто тридцать первый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 июля можно прочитать здесь, главные фотографии дня собраны здесь.
Главные новости последних часов:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска были отведены от Лисичанска. «Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», — отметил он.
- Американская фармацевтическая компания MSD прекратит поставлять в Россию вакцины от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, но сохранит продажи препаратов, не имеющих аналогов, выяснил «Коммерсант».
- Вратарь хоккейной сборной России Иван Федотов, задержанный по подозрению в уклонении от армии, вероятно, будет служить на архипелаге Новая Земля, сказал источник ТАСС. Адвокат Федотова назвал эту информацию «домыслами».
- Калининград передал Москве проект ответа на запрет Литвой транзита товаров в Калининградскую область. Глава региона Антон Алиханов не стал раскрывать суть ответных мер, заявив, что их еще можно избежать. «Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — сказал он.
- Правительство Великобритании «очень внимательно» рассматривает возможность конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.
- Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала организаторов британских турниров на миллион долларов из-за недопуска россиянок и белорусок, сообщила The Daily Mail без ссылок на источники.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Россия с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за пандемии
Российские власти с 15 июля отменят ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
С 14 июля будут отменены ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. При этом ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта сохранится.
1 июля Роспотребнадзор приостановил действие большинства коронавирусных ограничений, в том числе масочного режима и запрета на работу общепита в ночное время.
Захваченный российской армией Лисичанск
Обстрелы других регионов Украины за сутки. Сводка «Украинской правды»
В Черниговской области ночью зафиксировали два обстрела приграничного Корюковского района. По предварительным данным, никто не пострадал.
По Сумской области за сутки выпустили более 230 снарядов разного калибра. Пострадали пять общин, было обстреляно здание Атинского психоневрологического интерната. Как минимум три пациента пострадали.
В Днепропетровской области был обстрелян Криворожский район. В детском саду села Шестерня при обстреле выбило окна. Пострадавших нет.
В Донецкой области российские войска нарастили интенсивность обстрелов. За сутки были обстреляны Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Славянск, Алексеево-Дружковка, Малиновка, Новополтавка. Повреждены 82 объекта. Погибли девять человек (в том числе ребенок), были ранены 25 человек (в том числе ребенок). Область остается без газа и частично без воды и электричества.
В Николаевской области обстрелам подверглись четыре общины. Есть поврежденные здания, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Российские войска ударили по школе в Харькове. Предварительно, пострадавших нет
По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, от ракетного удара пострадала гимназия в Шевенковском районе Харькова. Во время удара в здании никого не было, сейчас спасатели сейчас разбирают завалы.
Кроме того, заявил Синегубов, за минувшие сутки россияне обстреляли несколько других населенных пунктов Харьковской области. В селе Безруки в результате обстрела погибли трое мирных жителей, еще шесть были ранены.
В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Сергей Гайдай — о ситуации в Луганской области
- Российские войска закрепились в Лисичанске. Также им удалось форсировать реку Северский Донец для захвата Болгоровки. Там продолжаются бои.
- Украинская армия держит оборону небольшой части Луганщины, чтобы успеть построить там защитные редуты.
- На территориях, которые обороняли ВСУ, инфраструктура разрушена на 90%. Восстановлению не подлежат 60% домов.
- В Северодонецке остались около 8 тысяч человек, в Лисичанске — более 10 тысяч.
В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
В Новосибирске снесли стихийный мемориал памяти ученого Дмитрия Колкера. Он умер от рака через три дня после ареста по делу о госизмене
Мемориал организовали в новосибирском Академгородке 3 июля. Помимо цветов, там же появилась фотография 75-летнего ученого Анатолия Маслова. Как и Дмитрия Колкера, его обвинили в госизмене и отправили в СИЗО. К вечеру табличку с фотографиями ученых убрали с памятника, а рядом поставили наряд полиции.
У 54-летнего Дмитрия Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы. 30 июня суд арестовал ученого по подозрению в госизмене, после чего его прямо из больницы отправили в московское СИЗО «Лефортово». 3 июля родственникам Колкера прислали телеграмму о том, что он умер.
«Мы ж не украинцы, не враги народа!»
В три часа ночи 3 июля Белгород проснулся от взрывов. С начала войны в Украине приграничная Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам, как утверждают местные власти, с украинской стороны. И неоднократно сталкивалась с их последствиями — так, в апреле произошел пожар на нефтебазе «Роснефти», а в мае сообщалось о двух погибших в селах Солохи и Журавлевка. Но таким масштабным авиаударам областной центр подвергся впервые. Десятки домов — как многоквартирных, так и частных — повреждены. Пять из них разрушены полностью. Четыре человека ранены, пятеро погибли. Как Белгород переживает последствия обстрела — в совместном репортаже «7×7» и «Медузы».
Ежедневная сводка американского Института изучения войны
- 3 июля российские войска захватили оставшуюся территорию между Лисичанском и административной границей Луганской области.
- Российские войска предприняли атаки к северо-востоку от Бахмута и к северу от Славянска, но не добились новых территориальных завоеваний.
- Россия провела обширные артиллерийские обстрелы на юге Украины, что могло сорвать контрнаступление украинских войск.
- Кремль продолжил создавать условия для возможной аннексии самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
- 2 июля украинские партизаны пустили под откос российский бронепоезд с боеприпасами под Мелитополем.
В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- Украинские войска покинули Лисичанск, вероятно, отступив на подготовленные оборонительные позиции. Минобороны РФ ранее заявило, что российские силы завершили окружение Лисичанска и установили полный контроль над городом.
- Бои в городе и в его окрестностях в Луганской области за последнюю неделю активизировались, и российские войска уверенно продвигались вперед.
- Город был последним крупным населенным пунктом Луганской области, который контролировала Украина. Теперь Россия почти наверняка переключит свое внимание на захват Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских войск.
- Битва за Донбасс была тяжелой и изнурительной, и в ближайшие недели ситуация вряд ли изменится.
- Сейчас, во время сбора урожая, российское вторжение продолжает оказывать разрушительное воздействие на сельское хозяйство Украины. Война привела к серьезным сбоям в цепочках поставок семян и удобрений, которые нужны украинским фермерам.
- Блокада Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт зерна из Украины. В связи с этим экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года.
- После вывода войск с острова Змеиный Россия сделала вводящее в заблуждение заявление о том, что «мяч теперь на стороне Украины» в отношении ситуации с вывозом зерна. На самом деле, именно подрыв Россией сельскохозяйственного сектора Украины продолжает усугублять мировой продовольственный кризис.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Киев.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Харьковском направлении противник при поддержке авиации сковывает действия ВСУ, пытаясь не допустить их перехода в наступление. Россияне провели неудачную попытку штурма в направлении населенного пункта Прудянка.
- На Славянском направлении подразделения российской армии пытаются штурмовать населенные пункты Богородичное, Мазановка и Долина. Бои продолжаются. Россияне осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления.
- На Донецком направлении основные усилия российских войск сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений ВСУ на границу Северск — Федоровка — Бахмут.
- На Краматорском направлении российская армия форсировала реку Северский Донец и закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.
- На Бахмутском направлении противник при поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спирно, Клиново и Майорск, успеха не имеет.
- На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы. При поддержке артиллерии ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спирно, Клиново и Майорск, успеха не имеет.
- На Авдеевском и Кураховском направлениях россияне вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка. Штурмовая авиация врага нанесла ракетные удары в районах Авдеевки и Марьинки.
- На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается вернуть утраченные позиции в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и не допустить украинского контрнаступления в Херсонской и Николаевской областях.
В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Пожарные в Славянске тушат огонь в доме, в который попала ракета
3 июля город подвергся обстрелу, который мэр назвал самым масштабным «за последнее время». По данным властей, шесть человек погибли, 15 были ранены.
Заявление Зеленского об отводе войск из Лисичанска — последнего города Луганской области, захваченного Россией
У России достаточно «Смерчей», «Ураганов», «Градов», чтобы уничтожать в Украине город за городом. Они собрали на Донбассе свою наибольшую огневую мощь. И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта. Это реальность. Поэтому мы уничтожаем потенциал оккупантов — изо дня в день, просчитанно, мощно. И конечно, полученные нами системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом немаловажную роль.
Не меньшую роль играет и то, что мы бережем жизни наших воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, — в частности, это касается Лисичанска — это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия.
Украина ничего не отдает. А когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области — пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что они имеют за это время и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады так же пойдут прахом, как тогдашние. Постепенно мы двигаемся вперед — и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море: Змеиный — хороший пример тому. Будет день, когда то же самое скажем и о Донбассе.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об установлении полного контроля над Лисичанском и «освобождении» всей территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Главные новости за ночь
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска были отведены от Лисичанска. «Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», — отметил он.
- Американская фармацевтическая компания MSD прекратит поставлять в Россию вакцины от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, но сохранит продажи препаратов, не имеющих аналогов, выяснил «Коммерсант».
- Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, задержанный по подозрению в уклонении от армии, вероятно, будет служить на архипелаге Новая Земля, сказал источник ТАСС. Адвокат Федотова назвал эту информацию «домыслами».
- Калининград передал Москве проект ответа на запрет Литвой транзита товаров в Калининградскую область. Глава региона Антон Алиханов не стал раскрывать суть ответных мер, заявив, что их еще можно избежать. «Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — сказал он.
- Правительство Великобритании «очень внимательно» рассматривает возможность конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.
- Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала организаторов британских турниров на миллион долларов из-за недопуска россиянок и белорусок, сообщил британский таблоид The Daily Mail без ссылок на источники.
Сегодня 131-й день войны России с Украиной. Мы продолжаем вести онлайн о боевых действиях, санкциях и других связанных с войной событиях.
Хронику предыдущего дня можно почитать тут.