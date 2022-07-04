Война Сто тридцать первый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 июля можно прочитать здесь, главные фотографии дня собраны здесь.

Главные новости последних часов:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска были отведены от Лисичанска. «Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», — отметил он.

Американская фармацевтическая компания MSD прекратит поставлять в Россию вакцины от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, но сохранит продажи препаратов, не имеющих аналогов, выяснил «Коммерсант».

Вратарь хоккейной сборной России Иван Федотов, задержанный по подозрению в уклонении от армии, вероятно, будет служить на архипелаге Новая Земля, сказал источник ТАСС. Адвокат Федотова назвал эту информацию «домыслами».

Калининград передал Москве проект ответа на запрет Литвой транзита товаров в Калининградскую область. Глава региона Антон Алиханов не стал раскрывать суть ответных мер, заявив, что их еще можно избежать. «Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — сказал он.

Правительство Великобритании «очень внимательно» рассматривает возможность конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала организаторов британских турниров на миллион долларов из-за недопуска россиянок и белорусок, сообщила The Daily Mail без ссылок на источники.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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