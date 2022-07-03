Война Сто тридцатый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 2 июля можно прочитать здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Телеграм-канал Baza пишет, что при разборе завалов в одном из частных домов в Белгороде были обнаружены еще два тела. Таким образом, общее число погибших возросло до пяти человек.
Официального подтверждения этой информации нет.
Белгород. Последствия ночного обстрела
В Белгороде ночью произошла серия взрывов. Погибли три человека
Об этом сообщил губернатор области Геннадий Гладков. По его словам, частично разрушены 11 многоквартирных и 39 частных домов (из них пять — полностью).
Гладков не стал уточнять причин взрывов.
Помимо трех погибших, еще четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, уточнил губернатор.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.