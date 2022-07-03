Перейти к материалам
Кнопка поддержки
новости

Война Сто тридцатый день

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 2 июля можно прочитать здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Телеграм-канал Baza пишет, что при разборе завалов в одном из частных домов в Белгороде были обнаружены еще два тела. Таким образом, общее число погибших возросло до пяти человек.

Официального подтверждения этой информации нет.

Белгород. Последствия ночного обстрела

Повреждения в частном жилом доме
Евгений Силантьев / ТАСС
Местные жители и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (справа) у поврежденного дома
Евгений Силантьев / ТАСС
Многоквартирный жилой дом, где выбило окна
Евгений Силантьев / ТАСС

В Белгороде ночью произошла серия взрывов. Погибли три человека

Об этом сообщил губернатор области Геннадий Гладков. По его словам, частично разрушены 11 многоквартирных и 39 частных домов (из них пять — полностью).

Гладков не стал уточнять причин взрывов.

Помимо трех погибших, еще четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, уточнил губернатор.

Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.