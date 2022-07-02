Война Сто двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»

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Сто двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 1 июля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Минобороны РФ объявило, что глава Генштаба ВС Валерий Герасимов проверил войска, «задействованные в спецоперации» в Украине. Где и когда побывал Герасимов, не уточняется.

Главы Луганской и Донецкой областей сообщили о жертвах и разрушениях в результате обстрелов, которые ведут российские войска.

В Бердянске поднят большой десантный корабль «Саратов», затонувший в конце марта после обстрела ВСУ.

В самопровозглашенной ДНР предъявлено обвинение еще двум «британским наемникам» Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, утверждает Донецкое агентство новостей.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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