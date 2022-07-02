Война Сто двадцать девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 1 июля можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Минобороны РФ объявило, что глава Генштаба ВС Валерий Герасимов проверил войска, «задействованные в спецоперации» в Украине. Где и когда побывал Герасимов, не уточняется.
- Главы Луганской и Донецкой областей сообщили о жертвах и разрушениях в результате обстрелов, которые ведут российские войска.
- В Бердянске поднят большой десантный корабль «Саратов», затонувший в конце марта после обстрела ВСУ.
- В самопровозглашенной ДНР предъявлено обвинение еще двум «британским наемникам» Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, утверждает Донецкое агентство новостей.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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С начала войны в Украине погибли 344 ребенка, сообщил утром 2 июля офис Генерального прокурора. Не менее 640 детей получили ранения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон.
В порту Бердянска подняли затонувший в марте большой десантный корабль «Саратов»
Об этом вечером 1 июля объявил представитель «новой администрации» региона Владимир Рогов.
Во время войны информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно проверить оперативно. Относитесь к ней с осторожностью.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Российские войска продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты на большинстве направлений.
- В Беларуси, по имеющимся данным, продлили сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля текущего года (оно должно было закончиться 1 июля). Врачам запретили выезжать из страны.
- На Северском направлении российские войска применяют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных населенных пунктах в Белгородской области.
- На Харьковском направлении противник пытается вернуть утраченные позиции и ведет наступление в направлении Кочубеевка — Дементьевка.
- В Херсонской области представители оккупационных властей, опасаясь сопротивления местного населения, передвигается в бронежилетах и бронированных машинах с большим количеством охраны.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон.
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Сиверск, Донецкая область
В Донбассе не прекращаются обстрелы населенных пунктов, заявили главы Донецкой и Луганской гоадминистраций. На снимке, сделанном 30 июня, 90-летний житель Сиверска, расположенного между Лисичанском и Славянском, укрывается от обстрелов в подвале жилого дома.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выходе России из соглашений Совета Европы. Речь идет о восьми соглашениях, участие в которых прекращено с 16 марта.
Россия объявила о выходе из Совета Европы в середине марта, после того, как ее из-за вторжения в Украину лишили права участия в работе комитета министров Совета Европы, Парламентской ассамблеи и других органов этой организации. С 16 марта Россия отказалась выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко в утренней сводке также сообщает об обстрелах. По словам Кириленко, в Славянске в результате обстрелов погибли четверо мирных жителей, 12 получили ранения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что за прошедшие сутки были обстреляны Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Белогоровка.
Спасатели в Лисичанске, по его словам, едва успевают тушить пожары. В частности, загорелся торговый центр площадью 1800 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать.
В пятницу пишет Гайдай, ВСУ отразили два массированных наступления россиян — в направлении Верхнекаменки и Лисичанского желатинового завода, где противник попытался провести разведку боем.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Киностудия Universal Pictures решила прекратить всю деятельность в России
«Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — говорится в письме Universal, направленном российским партнерам.
Некоторые события, которые произошли вчера вечером и не вошли в предыдущую трансляцию:
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 820 миллионов долларов
В рамках нового пакета помощи США поставят в Украину две норвежские системы противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия NASAMS, боеприпасы к поставленным ранее реактивным системам залпового огня HIMARS, а также 150 тысяч артиллерийских снарядов и контрабатарейные радары.
Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно под российским флагом, перевозящее зерно
По данным Reuters, речь идет о судне «Жибек Жолы», на котором из Бердянска вывезли 4,5 тысячи тонн зерна, принадлежавшего, по словам источника агентства в украинском МИДе, Украине.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за важными событиями сто двадцать девятого дня войны в Украине и всем связанным с ней. Спасибо, что вы нас читаете.