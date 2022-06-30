«В качестве шага доброй воли». Минобороны РФ объявило о выводе гарнизона с острова Змеиный

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Минобороны РФ заявило, что «в качестве шага доброй воли» выводит гарнизон с украинского острова Змеиный в Черном море.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

Ранее украинские военные сообщили, что россияне «поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами» после обстрелов со стороны Украины.

Россия захватила остров Змеиный в первый день войны. Украинскому пограничнику, служившему на Змеином и попавшему тогда в плен, приписывается фраза «Русский военный корабль, иди на ***», ставшая одним из главных мемов, символизирующих сопротивление Украины российскому вторжению. С тех пор за остров продолжались бои; Украина наносила по Змеиному и по кораблям снабжения артиллерийские, ракетные и авиаудары.

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