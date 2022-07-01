Война Сто двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 30 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- В Одесской области из-за ракетного удара погибли 16 человек.
- Украина ввела визы для россиян.
- В Госдуме заявили, что остров Змеиный в Черном море «остается под контролем» российских войск. Минобороны РФ накануне сообщило, что «в качестве шага доброй воли» выводит гарнизон с острова Змеиный.
- Путин подписал указ о передаче государству активов компании-оператора проекта «Сахалин-2» по добыче нефти и газа.
- Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание от Зеленского. В офисе президента Украины это отрицают.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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«Медиазона» публикует рассказы жителей Мариуполя
Что происходило в городе после российского вторжения:
С крыши вода стекала, мы набирали эту воду, в ванну заливали, либо в туалет — смывать, либо нам уже пришлось ее кипятить, потому что мы понимали, что питьевой воды нет. Наверное, числа с 4–5-го начались первые ласточки: еще полиция какая-то ездила по городу, мародеров тормозили с тележками. А потом уже мародерство началось массово — начали бить все, просто все.
Как были устроены убежища в «Азовстали»:
Никто не ожидал, что завод по сути превратится в крепость, которая будет два с половиной, даже три месяца выдерживать сплошные, постоянные удары. Мы от сотрудников узнали, что в первую неделю люди стали уменьшать количество приемов пищи с трех раз до двух раз, с двух — до одного раза. Детям оставляли до трех раз.
Что происходило после эвакуации мирных жителей с «Азовстали» на неподконтрольные Украине территории:
Начали допрос вести: где вы сидели, как вы были, сколько вас было человек, где военные сидят, какая у них есть техника, что вы о них знаете, позывные, знаете ли вы кого-то из прокуратуры, полиции, из госучреждений. Раздели до нижнего белья. Посмотрели, покрутили меня. Я с женой разговаривал — их раздели до нижнего белья, частично и лифчики снимали, в трусы заглядывали, пятки [требовали] показывать.
В июне 2022 поставки сжиженного природного газа из США в Европу превысили экспорт «Газпрома» в регион. Об этом, сообщает РБК, объявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
Он вновь подчеркнул, что Евросоюзу необходимо снизить потребление газа, чтобы подготовиться к зимнему сезону. Несколько дней назад Бироль в интервью BBC News говорил, что Россия с большой долей вероятности в ближайшее время найдет предлог, чтобы прекратить поставки газа в Европу.
Японским компаниями Mitsui и Mitsubishi в «Сахалин Энерджи» принадлежали 12,5% и 10% соответственно. Указ Путина предусматривает, что доли иностранных совладельцев будут переданы компании, которую создаст российское правительство.
Вчера вечером в «Гоголь-центре» состоялась премьера спектакля «Я не участвую в войне» режиссера Алексея Аграновича. Это последняя премьера сезона и последний спектакль, который Агранович поставил на посту художественного руководителя «Гоголь-центра».
К зрителям по видеосвязи обратился Кирилл Серебренников, возглавлявший «Гоголь-центр» с 2012 года до февраля 2021 года. Обращение Серебренников завершил так: «Будем жить долго и увидим как, надеюсь, когда-нибудь кончится война и наступит прекрасная Россия будущего». Зал встретил эти слова аплодисментами.
«Гоголь-центр». Москва, 30 июня
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил РИА Новости, что остров Змеиный в Черном море остается под контролем российских войск.
«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — сказал Черняк.
Минобороны РФ 30 июня заявило, что «в качестве шага доброй воли» выводит гарнизон с острова Змеиный. Представители командования ВСУ позже заявили, что украинские военные пока не вернулись на остров, но собираются сделать это в ближайшем будущем.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
Остановка лицензий Nvidia может также осложнить работу суперкомпьютеров «Яндекса», Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2. Однако, по словам собеседника «Ъ» на IT-рынке, пока Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами.
Nvidia, как и многие другие иностранные компании, после начала российского вторжения в Украину объявила, что приостановит поставки своего оборудования в Россию.
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ГСЧС Украины уточняет данные о погибших и пострадавших в Одесской области. По новым сведениям, погибли 16 человек, пострадали 30, в том числе трое детей.
Также ГСЧС Украины публикует фото и видео последствий ракетного удара.
С 1 июля начинает действовать визовый режим между Украиной и Россией. Получить визу жители России, как было объявлено ранее, могут через визовые центры в восьми городах.
Президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о визах для россиян, говорил в середине июня, что власти пошли на такой шаг «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».
В Одесской области в результате ракетного удара, нанесенного в ночь на 1 июля по Белгород-Днестровскому району, погибли 17 человек, в том числе ребенок, объявило оперативного командование ВСУ «Юг».
31 человек получил ранения. Среди пострадавших четверо детей и беременная женщина.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
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