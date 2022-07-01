Война Сто двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

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Сто двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 30 июня можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

В Одесской области из-за ракетного удара погибли 16 человек.

Украина ввела визы для россиян.

В Госдуме заявили, что остров Змеиный в Черном море «остается под контролем» российских войск. Минобороны РФ накануне сообщило, что «в качестве шага доброй воли» выводит гарнизон с острова Змеиный.

Путин подписал указ о передаче государству активов компании-оператора проекта «Сахалин-2» по добыче нефти и газа.

Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание от Зеленского. В офисе президента Украины это отрицают.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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