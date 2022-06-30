«Роснефть» объявила о рекордных дивидендах за 2021 год. Ранее Сбербанк и «Газпром» отказались от выплат держателям акций

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Акционеры «Роснефти» на заочном годовом собрании утвердили размер дивидендов за 2021 год.

Учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41,66 рубля, цитирует ТАСС заявление нефтяной компании. Речь идет о рекордных дивидендах, подчеркнули в «Роснефти».

На выплаты держателям акций, заявили в «Роснефти», будет суммарно направлено 441,5 миллиарда рублей, или 50% чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Ранее 30 июня акционеры «Газпрома» на заочном годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, которые также должны были стать рекордными. От выплаты дивидендов за 2021 год также 30 июня отказались и акционеры Сбербанка.

После этих сообщений акции «Газпрома» на Московской бирже упали более чем на 30%, торги ими были приостановлены. Ценные бумаги Сбербанка после объявления об отказе от дивидендов потеряли 7% биржевой стоимости.

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