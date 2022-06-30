«Газпром» отказался от выплаты рекордных дивидендов за 2021 год. Акции компании рухнули

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Акционеры «Газпрома» на заочном годовом собрании, состоявшемся 30 июня, приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, сообщается в пресс-релизе компании.

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами „Газпрома“ в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — приводит «Интерфакс» заявление заместителя председателя правления «Газпрома» Фамила Садыгова.

Ранее совет директоров компании рекомендовал утвердить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат мог составить 1,244 триллиона рублей. Как подчеркивала компания, это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка.

После заявления об отказе в выплате дивидендов акции «Газпрома» обвалились более чем на 30% на Московской бирже — с 310,82 рубля до 207,69 рубля за штуку.

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