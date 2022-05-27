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Наталья Горшкова / Коммерсантъ

На биржевых торгах 26 мая многие инвесторы понесли крупные убытки из-за резких колебаний цены акций «Газпрома». По словам аналитиков, на котировки повлияла фейковая новость, якобы вышедшая на РБК. В ней говорилось, что «Газпром» отложит выплату дивидендов за 2021 год. В действительности совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров выплатить рекордные дивиденды.

Как сообщает «Интерфакс», утром 26 мая акции «Газпрома» торговались на уровне 273 рублей, но затем обвалились до 253 рублей. Когда ближе к вечеру вышло официальное сообщение, что акционерам выплатят рекордные в истории компании дивиденды в размере 52,5 рублей за акцию, цена подскочила до 295 рублей.

По словам руководителя управления инвестиционного консультирования финансовой группы «Финам» Владимира Цыбенко, потери инвесторов, которые продавали акции «Газпрома», составили около 500 миллионов рублей.

Аналитик «Финама» Сергей Кауфман рассказал Forbes, что причиной резкого падения котировок могла стать ошибка крупного трейдера или инсайдерская сделка, а также фейк про дивиденды, который широко распространился в телеграм-каналах. Позднее в телеграме стали писать, что новость «удалена» с сайта РБК, а появиться она могла в результате хакерской атаки. РБК утверждает, что такой новости вообще не было.

Редакция подробно рассказала, почему такая новость не могла быть опубликована. Во-первых, на скриншоте «новости» нет информации о времени выхода материала, что технически невозможно для сайта РБК. Во-вторых, название компании «Газпром» написано прописными буквами, что не соответствует стандартам издания. Помимо этого, на скриншоте обнаружили фактические ошибки — неправильные курсы валют и упоминание о выплате промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года — в то время как «Газпром» выплачивает только годовые дивиденды.

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