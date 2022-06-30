Война Сто двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

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Сто двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 29 июня можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Международная группа по блокировке российских активов, созданная западными странами, за 100 дней работы заблокировала активы попавших под санкции россиян на общую сумму 30 миллиардов долларов.

Президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в Киев предложил передать Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. Как отреагировал Зеленский, неизвестно.

Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию, рассказали источники «Ведомостей».

Цели Владимира Путина в Украине не изменились, он все еще хочет захватить большую часть страны, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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