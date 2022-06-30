Война Сто двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 29 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Международная группа по блокировке российских активов, созданная западными странами, за 100 дней работы заблокировала активы попавших под санкции россиян на общую сумму 30 миллиардов долларов.
- Президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в Киев предложил передать Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. Как отреагировал Зеленский, неизвестно.
- Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию, рассказали источники «Ведомостей».
- Цели Владимира Путина в Украине не изменились, он все еще хочет захватить большую часть страны, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Из оккупированного Бердянска вышло первое торговое судно «после нескольких месяцев простоя»
Об этом заявил назначенный россиянами «глава» администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Изначально он также сообщил, что груз — семь тысяч тонн зерна — направляется в «дружественные страны», но позднее удалил эту информацию.
«Аэрофлот» предложил сотрудникам денежный бонус за выход на пенсию. Это назвали «хорошей идеей» в условиях избытка персонала
Сотрудники «Аэрофлота», имеющие право выйти на пенсию и подавшие заявление об увольнении по собственному желанию до 1 августа, получат единовременный бонус до 200 тысяч рублей, сообщают «Ведомости».
Эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов считает меры «Аэрофлота» для выходящих на пенсию сотрудников «хорошей идеей» в условиях избытка авиаперсонала.
Российская гражданская авиация стала одной из отраслей, наиболее пострадавших от вторжения в Украину. После начала войны Евросоюз, США и Канада закрыли небо для российских самолетов. Также были введены санкции, предполагающие арест взятых в лизинг самолетов российских авиакомпаний.
Спикер Госдумы прокомментировал расширение НАТО
Число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть
Количество кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки, в будние дни в начале июня было на 36% меньше, чем в начале года — 3,6 тысячи против 5,7 тысячи. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).
Кинотеатры используют меньше залов, так как самые крупные голливудские студии остановили прокат фильмов в России из-за вторжения в Украину.
На этом фоне продолжается также падение выручки и посещаемости. По данным АВК, за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем 2021 года выручка кинотеатров упала на 63% (до 681,4 миллиона рублей), посещаемость — на 57% (до 1,2 миллиона человек).
«Почти все, 99% без рук, без ног». Сестра командира 36-й бригады морской пехоты — о вернувших из плена защитниках «Азовстали»
Накануне Минобороны Украины сообщило о крупнейшем обмене пленными с начала войны. Домой вернулись 144 украинца, в том числе 95 военнослужащих, защищавших завод «Азовсталь» в Мариуполе. Большинство освобожденных имеют тяжелые повреждения, отметило украинское военное ведомство.
Татьяна Харько — представитель Ассоциации семей защитников «Азовстали» и сестра командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, который до сих пор находится в плену, — рассказала, что освобожденные из плена «азовцы» счастливы вернуться, но находятся в «ужасном» состоянии.
«Почти все, 99% без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы. Некоторые ребята говорят со слезами на глазах, некоторые говорить не могут. Сейчас, я думаю, они в пути. Ребята из этого обмена нуждаются в неотложной медицинской помощи, осмотре», — цитирует Харько «Суспiльне».
Посол самопровозглашенной ЛНР в РФ заявил о захвате Лисичанского НПЗ. Украина говорит, что бои продолжаются
По словам Родиона Мирошника, «в промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода».
Мирошник также заявил, что войска России и самопровзглашенной ЛНР конролируют все значимые трассы в Лисичанск и из Лисичанска. «Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется», — утверждает он.
В свою очередь источник ТАСС заявил, что российская армия захватила город Приволье к северо-западу от Лисичанска.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
Сводка американского Института изучения войны
- Украинские источники сообщили, что российские власти могут готовиться к аннексии территорий юга Украины в качестве «Таврической губернии» путем подготовки референдумов на оккупированных территориях.
- Российские силы могут планировать ложную провокацию на Запорожской АЭС.
- Российские войска продолжали наступление в районе Лисичанска. Также они добились незначительных успехов вдоль шоссе к востоку от Бахмута и могут попытаться подготовиться к прямому наступлению на Бахмут.
- Российская армия продолжила действия по наступлению на Славянск.
- РФ продолжает вести наступательные операции к северу от Харькова, что указывает на наличие у Кремля территориальных амбиций за пределами Донбасса.
Ежедневная сводка британской военной разведки
Украинские силы продолжают удерживать свои позиции в Лисичанске после отхода из Северодонецка.
Текущие наземные бои, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в 10 километрах к юго-западу от центра города.
На оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить ВСУ в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма.
Весьма вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в исходе кампании.
В войне между Россией и Украиной британские власти поддерживают Украину.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей. Белорусские военные комиссариаты изучают возможность проведения скрытой мобилизации.
- В Харьковском направлении противник продолжает ведение обороны ранее занятых позиций. Украинские силы остановили наступление в районе Дементиевки.
- На Донецком направлении противник пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль трассу Лисичанск — Бахмут. Штурмует Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении украинские силы остановили наступление в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
Спасатели достают тело погибшего из-под завалов дома в Николаеве
29 июня ракета попала в одну из городских многоэтажек. Погибли шесть человек, еще шесть получили ранения.
Главные новости за ночь
- Международная группа по блокировке российских активов, созданная западными странами после начала войны, отчиталась, что за 100 дней работы заблокировала активы попавших под санкции россиян на общую сумму 30 миллиардов долларов.
- Президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в Киев предложил передать российскому президенту Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского. Как отреагировал Зеленский, неизвестно.
- Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию, рассказали источники «Ведомостей».
- Цели Владимира Путина в Украине не изменились, он все еще хочет захватить большую часть страны. Мир между РФ и Украиной «на данном этапе» невозможен, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.
Сегодня 127-й день войны России с Украиной. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях, санкциях и других связанных с этой войной событиях.