Зеленский через президента Индонезии передал Путину послание. Его содержание неизвестно

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Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину послание от лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил после встречи с Путиным, пишет «Интерфакс».

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — сказал Видодо. Он отметил, что для внешней политики Индонезии вопросы мира всегда были приоритетными, по этой причине он посетил Киев и Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что содержание послания ему неизвестно: «Пока не знаю, о чем идет речь».

29 июня Джоко Видодо встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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