Путин подписал указ о передаче государству активов компании-оператора проекта «Сахалин-2» по добыче нефти и газа

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов компании «Сахалин Энерджи» в собственность государства. «Сахалин Энерджи» — оператор проекта «Сахалин-2», в рамках которого добывают газ и нефть на шельфе острова Сахалин.

Указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В нем, в частности, говорится, что все права и обязанности «Сахалин Энерджи» переходят к российскому обществу с ограниченной ответственностью, которое создаст правительство РФ, но не будет его соучредителем или участником.

Необходимость передачи активов «Сахалин Энерджи» в собственность государства в указе обосновывается «угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и безопасности РФ», возникшими в результате нарушения обязательств «некоторыми иностранными юридическими и физическими лицами».

Компания «Сахалин Энерджи» была учреждена в 1994 году. Она занимается разработкой Пильтун-Астохского нефтяного и Лунского газоконденсатного месторождений в Охотском море на шельфе Сахалина.

Помимо «Газпрома», которому в «Сахалин Энерджи» принадлежит пакет 50% акций плюс одна акция, долями в компании владели англо-голландская Shell (27,5% акций минус одна акция) и японские компании Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Доли иностранных компаний, следует из указа, перейдут новой компании, которую создаст правительство РФ. Эта же новая компания получит имущество «Сахалин Энерджи» в безвозмездное пользование.

В середине мая в госсобственность перешли российские активы автоконцерна Renault, в том числе завод в Москве и доля в «АвтоВАЗе».

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