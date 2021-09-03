Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов, в том числе NordVPN и ExpressVPN

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Роскомнадзор объявил о блокировке шести VPN-сервисов, которые, по заявлению ведомства, «нарушают российское законодательство», сообщает «Интерфакс». Блокировка затронула NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify.

Роскомнадзор предупреждал о скорой блокировке этих шести VPN-сервисов в конце июня, когда предлагал российским ведомствам сообщить, если они используют эти сервисы «для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».

На призыв РКН откликнулись 64 отраслевых организации, 27 из которых используют эти сервисы, чтобы обеспечить технологические процессы. Они смогут продолжить использовать сервисы после их блокировки.

ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish входят в рейтинги лучших VPN-сервисов в мире, которые составляют ведущие отраслевые издания.

В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов — Opera VPN и VyprVPN. На фоне этого в России стали дорожать услуги VPN-сервисов.

В августе Банк России сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать еще четыре VPN-сервиса — Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой