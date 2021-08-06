В России стал дорожать VPN. Это связывают с деятельностью Роскомнадзора по блокировке сервисов

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В России наблюдается последовательный рост цен на услуги VPN. Как пишет «Коммерсант», за последний год цены уже выросли на 15%, а до конца 2021 года участники рынка предполагают рост еще примерно на 10%.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты связали рост цен с повышенным спросом — из-за него растут объемы передаваемых данных, что, в свою очередь, приводит к росту затрат владельцев VPN-сервисов на услуги хостинга.

Один из экспертов связал рост стоимости услуг с политикой Роскомнадзора, который препятствует свободной работе VPN-сервисов в России — в начале июня были введены ограничения на работу VyprVPN и Opera VPN, а в конце того же месяца РКН предупредил о возможной блокировке еще шести сервисов.

Интерес к VPN в России, до того бывший относительно невысоким, начал резко расти в 2018 году, когда Роскомнадзор попытался заблокировать мессенджер Telegram. Уже в 2019 году Россия входила в десятку стран с наибольшим количеством клиентов VPN-сервисов.

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