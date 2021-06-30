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Роскомнадзор предупредил, что заблокирует в России шесть VPN-сервисов:

NordVPN;

ExpressVPN;

Hola;

VPN Unlimited;

Speedify;

IPVanish.

Роскомнадзор попросил российские ведомства сообщить, если эти сервисы используют «для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».

В мае служба направляла в организации аналогичные запросы из-за сервисов Opera VPN и VyprVPN, которые спустя месяц заблокировала. При этом 130 российских компаний смогли продолжить использовать упомянутые сервисы, поскольку предупредили Роскомнадзор, что применяют их «в непрерывных технологических процессах».

В 2019 году Роскомнадзор предложил 10 VPN-сервисам, в том числе NordVPN, VPN Unlimited, IPVanish, Hola и ExpressVPN, подключиться к государственной информационной системе для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Большинство сервисов отказались подключаться к системе. После этого сервис NordVPN сообщил, что избавился от своих серверов в России.

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