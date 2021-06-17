Роскомнадзор объявил о блокировке Opera VPN

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Роскомнадзор сообщил, что с 17 июня ограничил использование в России двух VPN-сервисов — Opera VPN и VyprVPN.

Такое решение, сказано в заявлении службы, приняли «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту».

Роскомнадзор сделал исключение для 130 российских компаний, которые используют Opera VPN и VyprVPN «в непрерывных технологических процессах». В мае ведомство просило откликнуться организации и предприятия, использующие упомянутые сервисы.

В Роскомнадзоре отметили, что «белые списки» компаний, которым разрешено использовать сервисы, могут расширить.

В марте 2019 года Роскомнадзор предложил , в том числе VyprVPN, подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам. Девять из десяти сервисов отказались это сделать, к системе подключился только VPN-сервис от «Лаборатории Касперского». Поступало ли такое предложение к представителям Opera VPN, неизвестно.

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