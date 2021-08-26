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Центробанк России предупредил, что Роскомнадзор может заблокировать четыре VPN-сервиса — Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield.

Как сообщает РБК, ЦБ направил российским банкам письма с просьбой сообщить, какие сервисы для обхода блокировок они используют. Банки попросили ответить, если они используют четыре упомянутых сервиса и «иные аналогичные сервисы».

Из письма следует, что Роскомнадзор планирует ограничить доступ к этим VPN-сервисам, а информация от банков нужна, чтобы блокировки не затронули работу кредитных организаций.

Представитель ЦБ подтвердил рассылку писем. «Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов», — сказал РБК представитель ЦБ.

В июне Роскомнадзор ограничил использование в России двух VPN-сервисов — Opera VPN и VyprVPN. В том же месяце ведомство предупредило о блокировке еще шести VPN-сервисов, среди которых NordVPN и ExpressVPN. На этом фоне в России начали дорожать услуги VPN-сервисов.

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