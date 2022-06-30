Путин сообщил президенту Индонезии, что тот впервые в России. Правда, шесть лет назад они уже встречались в Сочи

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30 июня президент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Переговоры прошли в Кремле. На этой встрече, как рассказал сам индонезийский лидер, он передал Путину некое послание от президента Украины Владимира Зеленского (в офисе президента Украины, впрочем, это отрицают). Но оказалось, что даже это — не самая любопытная деталь переговоров.

Судя по расшифровке их разговора, опубликованной на сайте Кремля, в начале своего выступления Путин сказал, что президент Индонезии впервые в России:

Уважаемый господин президент! Очень рад вас видеть в России, в Москве. Знаю, что это первый ваш визит в нашу страну.

Судя по всему, Владимир Путин ошибся, а, может, попросту забыл, что в мае 2016 года они уже встречались в Сочи. Сообщение о той встрече сохранилось на сайте администрации президента РФ. В начале беседы шестилетней давности Путин сказал, что ему очень приятно принимать индонезийского лидера «в России, в Сочи».

Президент Индонезии Джоко Видодо и президент России Владимир Путин. Слева — их встреча в 2016 году, справа — в 2022-м. В коллаже использованы фотографии пресс-службы президента РФ и Вячеслава Прокофьева / AFP / Scanpix / LETA

Визит президента Индонезии в Россию в 2016 году активно освещали СМИ. Так, Первый канал в своем сюжете прямо подчеркнул: «То, что Джоко Видодо в России впервые, ясно было без слов». Телеканал отметил, что когда президента Индонезии встретили хлебом-солью, тот внимательно выслушал переводчика, но «о русской традиции, видимо, понял не все: кусочек отломил, посолил, но так и не съел».

Уже после нынешних переговоров в Кремле Путин поправился, когда выступал перед журналистами: «Это первый визит господина Джоко Видодо в качестве президента в нашу столицу, в Москву».

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