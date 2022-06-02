Роскомнадзор подтвердил блокировку Proton VPN и других VPN-сервисов

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Роскомнадзор подтвердил, что в России ведется работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, которые помогают обходить блокировки запрещенного в стране контента.

Об этом ведомство заявило в ответ на запрос «Интерфакса» после того, как у российских пользователей возникли проблемы с подключением к VPN-сервису Proton.

«Согласно закону „О связи“, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — сообщили в Роскомнадзоре.

Разработчики Proton заявили о проблемах с подключением к сервису 1 июня. Они отметили, что сбои произошли не по вине компании, и предположили, что работу сервиса могут ограничивать провайдеры и власти.

Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы в 2021 году. В марте 2022-го глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил, что регулятор уже заблокировал около 20 популярных VPN-сервисов и продолжит блокировки.

Proton VPN и два других подобных сервиса — Amnezia и HighLoad — предоставляли россиянам бесплатный доступ к СМИ, соцсетям и сайтам некоммерческих организаций, чьи ресурсы заблокировали в России после начала войны в Украине.

Тут можно задать вопрос об обходе блокировок

Могут ли в России заблокировать вообще все VPN? И что тогда делать? Мы останемся без нормального интернета? Задайте вопрос об обходе блокировок. А «Медуза» постарается на него ответить

Тут можно задать вопрос об обходе блокировок

Могут ли в России заблокировать вообще все VPN? И что тогда делать? Мы останемся без нормального интернета? Задайте вопрос об обходе блокировок. А «Медуза» постарается на него ответить

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