VPN-сервисы предоставят россиянам бесплатный доступ к заблокированным медиа и соцсетям

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Три VPN-сервиса — Amnezia VPN, Proton и HighLoad VPN — объявили, что предоставят россиянам бесплатный доступ к заблокированным в стране СМИ, соцсетям и сайтам некоммерческим организаций.

Таким образом сервисы откликнулись на соответствующую петицию, запущенную проектом «Роскомсвобода». Ее подписали более 64 тысяч человек.

В заявлении Amnezia VPN говорится, что сервис будет предоставлять свободный доступ к , твиттеру, BBC News, Associated Press, , , Euronews, TJournal, «Медузе», « », « », , , Google News, сайту Алексея Навального и другим изданиям.

«Роскомсвобода» опубликовала инструкции о подключении к VPN-сервисам.

По подсчетам правозащитников, с начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал в России более 800 информационных ресурсов. Зачастую это делается по требованию Генпрокуратуры РФ, усматривающей публикацию якобы недостоверных сведений о военной операции России в Украине.

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