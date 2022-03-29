VPN-сервисы предоставят россиянам бесплатный доступ к заблокированным медиа и соцсетям
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Три VPN-сервиса — Amnezia VPN, Proton и HighLoad VPN — объявили, что предоставят россиянам бесплатный доступ к заблокированным в стране СМИ, соцсетям и сайтам некоммерческим организаций.
Таким образом сервисы откликнулись на соответствующую петицию, запущенную проектом «Роскомсвобода». Ее подписали более 64 тысяч человек.
В заявлении Amnezia VPN говорится, что сервис будет предоставлять свободный доступ к фейсбуку, инстаграму, твиттеру, BBC News, Associated Press, Deutsche Welle, Радио Свобода, Euronews, TJournal, «Медузе», «Медиазоне», «ОВД-Инфо», The Insider, Bellingcat, Google News, сайту Алексея Навального и другим изданиям.
«Роскомсвобода» опубликовала инструкции о подключении к VPN-сервисам.
По подсчетам правозащитников, с начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал в России более 800 информационных ресурсов. Зачастую это делается по требованию Генпрокуратуры РФ, усматривающей публикацию якобы недостоверных сведений о военной операции России в Украине.