Пользователи из России столкнулись с проблемами при подключении Proton VPN. В компании предположили, что сервис начали блокировать

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У российских пользователей возникли проблемы с подключением к VPN-сервису Proton. Об этом вечером 1 июня сообщила сама компания, предположив, что сервис начали блокировать на территории России.

«В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы», — говорится в сообщении компании.

В Proton добавили, что часть серверов могут продолжать работать, а сама компания пытается обойти блокировку.

Как отметила , проблемы с доступом также возникли у клиентов сервисов Lantern и Outline VPN.

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29 мая в Западной Сибири и Краснодаре оказались недоступны популярные VPN-протоколы — L2TP и IPsec. Последний был недоступен также в Ростове-на-Дону. Одни эксперты связывали проблемы с доступом к этим протоколам с тестами блокировок, другие назвали багом.

Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы в 2021 году. В марте 2022-го глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что регулятор уже заблокировал около 20 популярных в РФ VPN-сервисов и продолжит блокировки.

В конце марта три VPN-сервиса — Amnezia VPN, Proton и HighLoad VPN — объявили, что предоставят россиянам бесплатный доступ к заблокированным в стране после начала войны в Украине СМИ, соцсетям и сайтам некоммерческих организаций.

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