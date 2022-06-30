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Президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов во время заседания Черемушкинского районного суда. 29 июня 2022 года Игорь Иванко / Коммерсантъ

Утром 28 июня в Ижевске задержали президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, который выступает защитником журналиста , обвиненного в государственной измене. Талантов — первый российский адвокат, против которого возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про вооруженные силы РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стал репост в фейсбуке, который Талантов сделал в начале апреля. Публикацию сопровождала фотография протестующего, который стоял на Красной площади с плакатом «Украине — мир. России — вменяемость, ужас, стыд, покаяние. Путину — ад». Адвокат сделал подпись:

А как по-другому после фотографий и видео от Харькова, Мариуполя, Ирпени, Бучи??? Это уже не фашизм — это крайние нацистские практики! Если после этого большинство из моих соотечественников будут поддерживать убийцу Пу и его шоблу — я лично отказываюсь признавать их за людей. У людей есть свойство сострадания. А эти — просто тупая и злобная мразь.

Уголовное дело против адвоката возбудило следственное управление СК по Юго-Западному округу Москвы. Талантова задержали после обыска в его доме в Ижевске. Также сотрудники правоохранительных органов пришли к его родственникам и в офис Адвокатской палаты Удмуртии. О случившемся Талантов успел сообщить в фейсбуке. После задержания его отвезли в республиканский СК, а вечером того же дня перевезли в Москву. 29 июня Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Талантова до 21 августа.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. На этом настоял прокурор — из-за того, что в материалах дела есть экспертиза, содержащая «иную, охраняемую законом тайну», а также ответ из Минобороны России с такой же «иной» тайной, сообщила «Русская служба Би-би-си».

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Адвокаты разошлись во мнениях, почему задержали Талантова. Одни считают, что из-за работы, другие — что из-за критики власти

поговорила с несколькими адвокатами, чтобы понять, связано ли преследование Дмитрия Талантова с его работой в качестве защитника Ивана Сафронова.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сказал, что «пока нет оснований считать, что это преследование связано с адвокатской деятельностью». Чиков отметил, что Талантов и раньше был очень критично настроен по отношению к российским властям и «то, что раньше проходило без последствий, в этот раз, очевидно, эти последствия вызвало». Чиков считает, что нет ничего странного в том, что Талантова увезли в Москву, поскольку большинство похожих дел расследуют именно там.

Адвокат правозащитного проекта Евгений Смирнов, напротив, считает, что Талантова увезли из Удмуртии в Москву, поскольку следствие «боится поддержки и уважения среди местных правоохранительных органов, судебной системы и местных коллег… в регионе, которому он [Талантов] отдал жизнь».

В то же время Смирнов не уверен, что это дело можно связать с адвокатской деятельностью Талантова. По его мнению, «здесь все сошлось воедино» и Талантова преследуют за его личное мнение и за его работу. «Любое преследование адвоката, особенно избрание ему какой-то суровой меры пресечения — это, конечно, будет запрет на профессию», — сказал Смирнов.

Глава проекта «Первый отдел» почти уверен, что преследование Талантова напрямую связано с его профессиональной деятельностью. «Талантов… доставлял очень много беспокойства своим процессуальным оппонентам. И были конфликты, которые наводят на мысль, что все-таки все это связано друг с другом… Поэтому, конечно, я вижу в том, что происходит с Дмитрием, атаку на адвокатские права», — сказал Павлов.

Дмитрий Талантов присоединился к защите журналиста Ивана Сафронова в августе 2021 года. Перед этим правоохранительные органы возбудили против другого адвоката Сафронова — Ивана Павлова — за разглашение данных предварительного расследования. Еще один защитник журналиста, Евгений Смирнов, был вынужден покинуть Россию после того, как заметил за собой слежку. Талантов может стать третьим адвокатом Ивана Сафронова, который потеряет возможность защищать журналиста в суде, написала «Медиазона».

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