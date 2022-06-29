IKEA начала закрытую распродажу для сотрудников. Купленные на ней товары запретили перепродавать Вы уже поняли, что произошло дальше?

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Шведская мебельная компания IKEA начала финальную распродажу для своих сотрудников в России. Ее анонсировали Baza и Mash, сообщив, что она продлится с 27 июня до 29 июня (по версии Baza) или до 5 июля (по более поздней версии Mash). IKEA пообещала, что после этого устроит распродажу уже для всех российских покупателей, но дата ее старта пока не названа.

Как писала Baza, распродажа для сотрудников IKEA проходит в магазинах бренда (для покупателей она будет только онлайн на сайте). Вход в магазины открыт по пропускам. Сотрудники могут использовать свою 15-процентную скидку при покупках, но не могут закупаться оптом и приобретать товары для последующей перепродажи.

Но эти правила не помешали перепродаже. В интернете появились объявления о поиске сотрудников IKEA, которые готовы за вознаграждение от 500 до 20 000 рублей купить для других товары на закрытой распродаже. Некоторые сотрудники IKEA сами предлагали подобные услуги.

Петербургское издание «Бумага» нашло местного жителя, который купил мебель таким образом. По словам собеседника «Бумаги», он планирует переезд в новую квартиру, и ему нужно было много вещей: мебель, посуда, текстиль. Но купить удалось лишь треть списка, рассказал мужчина.

Вознаграждение оговаривалось в размере 5–10% от количества купленных вещей, причем чем больше вещей, тем меньше процент награды. Но на деле все оказалось сложнее. Там была буквально битва. Человек, который покупал мне, потратил на это целый день. Он еще своим родственникам пару корзин собирал. На все у него ушло более семи часов, из которых три он стоял в очереди на оплату. В итоге награда человеку составила 10% от стоимости.

Корреспонденты другого петербургского издания 47news сами воспользовались услугами сотрудника IKEA. Он купил для них мебель за комиссию в 15%. Журналисты подсчитали, что с учетом его 15-процентной скидки на покупку ему удалось заработать на перепродаже 30% от стоимости мебели.

Сотрудник IKEA договорился с журналистами, что они приедут на парковку одного из магазинов, и он выкатит им тележку с купленными вещами. Вот как журналисты описали то, что увидели возле магазина:

Тихо и пустынно перед главным входом желто-синей громады. Другой коленкор с обратной стороны. Этот край комплекса мало знаком обывателю, там служебный лифт. Теперь кипело здесь. Отъезжали под завязку набитые «Газели», из недр склада выкатывались все новые тележки с коробами, техникой. Уставшие, деловитые сограждане хлопотливо, как муравьи, тянули на парковку, присаживались передохнуть. Вот юная барышня с большущей кадкой фикуса чуть не потеряла равновесие, она упорна. Явилось ощущение — ну чисто исход из Вавилона привычного уюта.

Какой ажиотаж был в IKEA как минимум в первый день закрытой распродажи, можно оценить по видео Baza из магазина в Химках.

При этом источник в IKEA рассказал «Говорит Москва», что «больше половины ассортимента достанется не людям, а оптовым перекупщикам». «Они делают заказы через „IKEA для бизнеса“. Для этого нужно ИП или ООО. Потом будут с наценкой перепродавать», — пояснил собеседник радиостанции. Товары IKEA уже появились, в частности, в онлайн-каталоге Wildberries — и продаются там гораздо дороже их первоначальной стоимости. В Wildberries говорили, что заявки на продажу они получают от российских поставщиков IKEA.

В начале марта IKEA объявила о приостановке своей работы в России и Беларуси из-за войны в Украине и санкций против России. Продажи в российских магазинах сети и российской версии сайта IKEA были остановлены с 4 марта.

В середине июня СМИ сообщили о полном уходе IKEA из России. Сама компания использовала формулировку «сокращение масштабов бизнеса». Она заявила, что продаст все свои фабрики в РФ и проведет «оптимизацию» численности сотрудников; при этом принадлежащие IKEA торговые центры «Мега» продолжат работу в стране.

Спутница сотрудника IKEA, который покупал товары на закрытой распродаже для журналистов 47news, рассказала, что, по слухам, об окончательном уходе из России IKEA объявит осенью 2022 года. «Для нас это шок», — добавила женщина.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь

Фото на обложке: Shutterstock.com