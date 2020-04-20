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IKEA раскрыла рецепт своих знаменитых фрикаделек. Вот как приготовить их дома
Источник: Meduza
Хоть какая-то польза от коронавируса: IKEA наконец рассказала, как приготовить их фирменные шведские фрикадельки. Записывайте!
Ингредиенты для фрикаделек
- 500 г говяжьего фарша
- 250 г свиного фарша
- Одна луковица, мелко порезанная
- Один зубчик чеснока, толченый или порезанный
- 100 г панировочных сухарей
- Одно яйцо
- Пять столовых ложек цельного молока
- Щедро посолите и поперчите
Ингредиенты для сливочного соуса
- Капелька подсолнечного или оливкового масла
- 40 г сливочного масла
- 40 г пшеничной муки
- 150 мл овощного бульона
- 150 мл говяжьего бульона
- 150 мл жирных сливок (30%-50%)
- Две чайные ложки соевого соуса
- Одна чайная ложка дижонской горчицы
Инструкция по приготовлению фрикаделек
- Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и затем смешайте. Добавьте молока, соли и перца.
- Скатайте получившуюся смесь в маленькие шарики. Положите их на чистую тарелку, накройте и поместите в холодильник на два часа (благодаря этому фрикадельки не развалятся во время готовки).
- Налейте в сковороду немного масла и нагрейте на среднем огне. Как только оно разогреется, положите фрикадельки. Их нужно обжарить со всех сторон.
- Как закончите с обжаркой, выложите фрикадельки на противень и накройте. Поместите в духовку, нагретую до 180°C в обычном режиме или до 160°C в конвекционном, и оставьте на полчаса.
- Теперь к сливочному соусу. Нужно растопить на сковороде 40 граммов сливочного масла. В масло добавьте пшеничную муку и размешивайте в течение двух минут. После этого добавьте 150 миллилитров овощного и столько же говяжьего бульона. Продолжайте размешивать. Добавьте 150 миллилитров жирных сливок, две чайные ложки соевого соуса и одну чайную ложку дижонской горчицы. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.
- Подавайте фрикадельки со сливочным картофельным пюре или отварным картофелем.
- Готово, вы великолепны!