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шапито

IKEA раскрыла рецепт своих знаменитых фрикаделек. Вот как приготовить их дома

Источник: Meduza
Marcel Antonisse / ANP / AFP / Scanpix / LETA

Хоть какая-то польза от коронавируса: IKEA наконец рассказала, как приготовить их фирменные шведские фрикадельки. Записывайте!

Ингредиенты для фрикаделек 

  • 500 г говяжьего фарша
  • 250 г свиного фарша
  • Одна луковица, мелко порезанная
  • Один зубчик чеснока, толченый или порезанный
  • 100 г панировочных сухарей
  • Одно яйцо
  • Пять столовых ложек цельного молока
  • Щедро посолите и поперчите

Ингредиенты для сливочного соуса

  • Капелька подсолнечного или оливкового масла
  • 40 г сливочного масла
  • 40 г пшеничной муки
  • 150 мл овощного бульона
  • 150 мл говяжьего бульона
  • 150 мл жирных сливок (30%-50%)
  • Две чайные ложки соевого соуса
  • Одна чайная ложка дижонской горчицы

Инструкция по приготовлению фрикаделек

  1. Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и затем смешайте. Добавьте молока, соли и перца.
  2. Скатайте получившуюся смесь в маленькие шарики. Положите их на чистую тарелку, накройте и поместите в холодильник на два часа (благодаря этому фрикадельки не развалятся во время готовки).
  3. Налейте в сковороду немного масла и нагрейте на среднем огне. Как только оно разогреется, положите фрикадельки. Их нужно обжарить со всех сторон.
  4. Как закончите с обжаркой, выложите фрикадельки на противень и накройте. Поместите в духовку, нагретую до 180°C в обычном режиме или до 160°C в конвекционном, и оставьте на полчаса. 
  5. Теперь к сливочному соусу. Нужно растопить на сковороде 40 граммов сливочного масла. В масло добавьте пшеничную муку и размешивайте в течение двух минут. После этого добавьте 150 миллилитров овощного и столько же говяжьего бульона. Продолжайте размешивать. Добавьте 150 миллилитров жирных сливок, две чайные ложки соевого соуса и одну чайную ложку дижонской горчицы. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.
  6. Подавайте фрикадельки со сливочным картофельным пюре или отварным картофелем.
  7. Готово, вы великолепны!

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