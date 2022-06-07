Pizza Hut в России продали новому владельцу. По данным «Коммерсанта», сеть ресторанов сменит название

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Оператор ресторанов Pizza Hut в России — европейский ресторанный холдинг AmRest — продал мастер-франшизу местному оператору, сообщает газета «Коммерсант».

Собственник одного из помещений, где находится пиццерия, рассказал изданию, что договор аренды перезаключен на новую компанию — ООО «Ной-М». В AmRest подтвердили, что компания перестала быть оператором ресторанов Pizza Hut в России и заведения перешли под управление локальной компании. В компании Yum! Brands, владеющей брендом Pizza Hut, это не комментировали.

Основной владелец ООО «Ной-М» — старший вице-президент ресторанного холдинга «Ростик» Владимир Мехришвили. В «Ростик» входит группа «Росинтер», которая развивает в России сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Fridayʼs и кофейни Costa Coffee. В «Росинтере» сообщили, что сделка не имеет отношения к компании.

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По информации «Коммерсанта», в России под брендом Pizza Hut работает около 70 пиццерий. По данным источника издания на рынке, в 2020 году 39 ресторанов Pizza Hut развивали франчайзи, а остальными управляла AmRest. К концу 2021 года, говорилось в материалах AmRest для инвесторов, компания управляла 49 Pizza Hut в России.

Неназванный собеседник газеты на ресторанном рынке утверждает, что AmRest продала сеть ресторанов из-за неэффективности работы в России. В 2021 году выручка прежнего владельца сети ООО «Амрест Пицца» упала на 25%, до 362 миллионов рублей, а чистый убыток составил 161 миллион рублей.

В начале мая «Коммерсант» сообщил, что еще до начала войны с Украиной холдинг AmRest начал искать покупателя на свое подразделение в России, управляющее ресторанами KFC и Pizza Hut. Бизнес компании пытался купить инвестиционный фонд «ВТБ Капитал», но сделка сорвалась после введения санкций против ВТБ.

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