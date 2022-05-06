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«Коммерсант»: владелец франшизы KFC решил продать бизнес в России

Источник: Коммерсант

Инвестиционный фонд «ВТБ Капитал» не смог купить российское подразделение европейского ресторанного холдинга AmRest, который управляет 267 заведениями KFC и Pizza Hut в России. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источник на рынке общепита и собеседника, близкого к одной из сторон.

Источники утверждают, что сделку начали обсуждать до начала войны России с Украиной. Но после того, как 8 апреля Евросоюз ввел блокирующие санкции против ВТБ, AmRest отказался от сделки с инвестфондом. Компании из ЕС не могут совершать сделки по продаже активов компаниям, попавшим под санкции. AmRest и «ВТБ Капитал» это не комментировали.

После несостоявшейся продажи AmRest начал искать новых покупателей на свой бизнес в России, рассказал «Коммерсанту» один из рестораторов Петербурга, получивший предложение о покупке. 

AmRest — один из крупнейших ресторанных холдингов в Европе. Он был основан в Польше, сейчас его штаб-квартира находится в Испании. К концу 2021 года, следует из материалов AmRest для инвесторов, компания управляла 267 заведениями в России: 218 ресторанами KFC и 49 Pizza Hut. AmRest представляет интересы KFC в 38 городах России, писал РБК. По оценке главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, бизнес AmRest в РФ в начале 2022 года мог стоить 5-6 миллиардов рублей, но сейчас — на 50% меньше.

«Коммерсант» отмечает, что еще 9 марта AmRest заявила, что запускает процесс временной приостановки своей деятельности в России, но, источник издания, близкий к холдингу, заявил, что заведения компании по-прежнему работают.

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В марте «Макдоналдс» объявил о временном уходе с российского рынка и закрытии своих ресторанов. При этом компания продолжила платить зарплаты своим сотрудникам.

Компания Yum! Brands, владеющая KFC и Pizza Hut, также в марте сообщила, что закроет 70 собственных ресторанов KFC. При этом о полном уходе KFC из России речь не шла — большинство заведений сети работает по франшизе.

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