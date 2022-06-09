Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться

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Автомобильный концерн Volkswagen предложил штату своего подразделения в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые соглашения в течение июня с выплатой до шести окладов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на российский профсоюз работников компании.

Речь идет о 200 работниках контрактной сборки Volkswagen и Skoda на базе группы ГАЗ. Площадка находится в простое с 3 марта, выпуск на ней вряд ли возобновится из-за действующих американских санкций в отношении ГАЗа.

Согласно предложению «Фольксваген Груп Рус», работники, которые расторгнут контракт до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — только пять. Также им предложат медицинскую страховку до конца 2022 года и личное IT-оборудование.

Как отмечает газета, это «первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса». При этом в компании утверждают, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет», говорят представители профсоюза.

Сам Volkswagen не делал каких-либо заявлений о разрыве соглашения о контрактной сборке на ГАЗе, но, по данным «Коммерсанта», довел до дилеров информацию, что в 2022 году сборки в России, в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет. При этом уходить с российского рынка по крайней мере марка VW не хочет, говорят источники издания.

Volkswagen, как и многие другие иностранные автопроизводители, прекратил поставки автомобилей российским дилерам в начале марта на фоне войны в Украине. Источники СМИ прогнозировали, что заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде возобновят работу летом 2022 года.

Общий объем продаж Volkswagen Group в России в 2021 году составил 199,2 тысячи автомобилей. Из них на российских заводах было выпущено 170,3 тысячи.

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