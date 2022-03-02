ExxonMobil и Boeing отказались от работы с Россией. Производители автомобилей заявили об остановке поставок в страну

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Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil начала выход из проекта . Об этом говорится в заявлении, которое 1 марта было опубликовано на сайте компании.

ExxonMobil управляет проектом «Сахалин-1» от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта «Сахалин-1.

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Ранее о выходе из проектов в России объявили другие крупнейшие нефтегазовые компании — британская BP и британско-нидерландская Shell.

В свою очередь американская авиастроительная корпорация Boeing заявила о прекращении технического обслуживания российских авиакомпаний.

Кроме того, о прекращении поставок в Россию или остановке своего производства в России сообщили крупнейшие автопроизводители: Ford, BMW, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Volvo и другие.

Накануне стало известно, что компании Apple и Nike остановили онлайн-продажи в России. Apple также ограничила в стране работу платежного сервиса Apple Pay.

Из-за санкций, которые введенных против ряда российских банков, работу на российском рынке ограничили платежные системы Visa, MasterCard и American Express.

Кроме того, в связи с санкциями крупнейшие контейнерные компании мира остановили прием заказов на перевозку грузов в Россию.

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