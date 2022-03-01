Крупнейшие контейнерные компании мира остановили прием заказов на перевозку грузов в Россию

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1 марта швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA-CGM заявили об остановке приема заявок на перевозку контейнеров в Россию и из нее.

Контейнерные компании сослались на вторжение России в Украину и последовавшие за ним санкции против России.

При этом MCS и Maersk отметили, что их решение не распространяется на доставку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные грузы.

Как сообщает издание об индустрии морских перевозок Marine Insight, MSC, Maersk и CMA-CGM являются тремя крупнейшими в мире контейнерными компаниями.

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