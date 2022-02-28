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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила, что выйдет из совместных предприятий с российским «Газпромом» и связанными с ним организациями. Об этом сообщает пресс-служба Shell.

Речь идет о проекте по производству сжиженного газа «Сахалин-2», где у Shell доля в 27,5%, а также Salym Petroleum Development (50%) и «Гыдан энерджи» (50%). Кроме того, Shell намерена прекратить свое участие в проекте газопровода «Северный поток — 2».

«В конце 2021 года основные средства Shell в этих предприятиях в России составляли около трех миллиардов рублей. Мы ожидаем, что решение начать процесс выхода из совместных предприятий с „Газпромом“ и связанными с ним организациями повлияет на балансовую стоимость активов Shell в России и приведет к их обесценению», — говорится в заявлении компании.

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Накануне британская нефтегазовая компания ВР объявила, что после вторжения России в Украину решила избавиться от своей доли (19,75%) акций «Роснефти» и выйти из других совместных предприятий с российской госкомпанией.

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