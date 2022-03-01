Apple остановила продажи на своем российском сайте. Работа сервиса Apple Pay в стране ограничена

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Компания Apple перестала продавать технику в своем официальном онлайн-магазине в РФ. На всех товарах в графе «Доставка» теперь указано «в настоящее время недоступно». Добавить товары в корзину нельзя.

Обновлено. Apple подтвердила остановку онлайн-продаж в России, а также сообщила об ограничении работы Apple Pay «и других сервисов» в стране (без уточнения подробностей) и блокировке приложений Sputnik и RT в App Store за пределами РФ.

Неизвестно, временная ли это мера для изменения курса или окончательное решение, отмечает TJournal. Apple не объявляла об остановке продаж в России.

Кроме того, продажу товаров на своем официальном сайте в России остановил производитель спортивных товаров Nike. На сайте говорится, что Nike больше не может гарантировать доставку товаров в Россию.

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР и вторжения в Украину США и Евросоюз ввели экономические санкции, которые существенно ограничивают западные компании в работе с РФ.

Накануне Центробанк сообщил, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами российских банков, попавших под санкции.

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