Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции

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Карты российских банков, попавших под санкции, не смогут использоваться с сервисами оплаты с помощью смартфонов Apple Pay и Google Pay. Об этом говорится в сообщении Банка России. При этом стандартная контактная и бесконтактная оплата по картам таких банков будет работать.

«Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений. Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени», — заверили в ЦБ.

Картами банков, попавших под санкции, нельзя будет расплатиться за границей, оплатить с их помощью товары и услуги в онлайн-магазинах и агрегаторах, которые зарегистрированы в странах, поддерживающих санкции.

Согласно сообщению ЦБ, речь идет о картах банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и «Открытия».

За последнюю неделю против России ввели несколько новых пакетов санкций: сначала за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, затем — из-за вторжения в Украину. Об ограничениях объявили США, Великобритания, ЕС, Австралия, Канада и Япония. Под санкции, в частности, попали российские банки ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие».

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