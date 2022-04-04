«Ведомости»: заводы Volkswagen в России могут возобновить работу летом

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Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, пока сотрудникам объявлено о простое лишь до 12 мая, однако в итоге он, вероятно, продлится до июля. Причина — нехватка комплектующих, возникшая из-за отказа Польши пропускать их через белорусско-польскую границу.

Сейчас Volkswagen рассматривает вопрос о смене маршрута — недостающие компоненты могут ввезти через Турцию и Грузию.

Как отметил один из источников «Ведомостей», производственный план на 2022 год в России компания пока не урезала.

Деятельность заводов Volkswagen в России была приостановлена в начале марта из-за войны в Украине.

Общий объем продаж Volkswagen Group в России в 2021 году составил 199,2 тысячи автомобилей. Из них на российских заводах было выпущено 170,3 тысячи.

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