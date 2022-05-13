Латвия внесла в черный список 102 граждан России за поддержку войны в Украине

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МИД Латвии объявил нежелательными 102 граждан России, запретив им въезд в страну на неопределенный срок.

Как отмечается в заявлении дипломатического ведомства, эти люди, в основном российские деятели культуры, выразили активную поддержку решению президента РФ о вторжении в Украину и однозначно оправдывают российскую агрессию в соседней стране.

Среди прочих в черном списке оказались актеры Николай Бурляев, Василий Ливанов, Владимир Гостюхин, Александр Панкратов-Черный, Борис Щербаков, Борис Галкин, Игорь Петренко, Александр Пашутин, певица Татьяна Петрова, актриса Анна Тихонова, художник Михаил Полетаев, режиссер Юрий Кара, поэт-песенник Александр Шаганов, музыкант Константин Бубнов.

В конце марта латвийский МИД уже включал в список нежелательных граждан 25 российских деятелей культуры, поддержавших вторжение в Украину. В их числе были телеведущие и журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, актер Владимир Машков, музыканты Николай Расторгуев и Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков.

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