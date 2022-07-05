Госдума причислила врачей и другой гражданский персонал, участвующий в войне в Украине, к ветеранам боевых действий

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в закон «О ветеранах», согласно которым гражданские лица, «обеспечивающие выполнение задач» в ходе спецоперации России в Украине с 24 февраля 2022 года, получат статус ветеранов боевых действий.

Как отметил спикер Думы Вячеслав Володин, такой статус получит гражданский персонал Вооруженных сил РФ, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты.

До принятия закона гражданские лица могли получить статус ветерана лишь в случае, если их ранили или представили к государственной награде.

Согласно закону «О ветеранах», ветераны боевых действий имеют право на такие льготы как помощь с получением жилья или оплата части расходов на аренду, первоочередная установка квартирного телефона, обеспечение протезами (кроме зубных), использование ежегодного отпуска в удобное для них время.

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