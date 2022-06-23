Ozon начал продавать электронику, ввезенную c помощью параллельного импорта. Ранее о старте таких продаж сообщил «Связной»

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На сайте торговой площадки Ozon начали продавать товары, ввезенные в РФ по механизму . Об этом пресс-служба маркетплейса заявила РИА Новости.

«На Ozon доступны товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — говорится в сообщении торговой площадки.

Таким образом Ozon стал второй площадкой, которая начала продажи товаров, в том числе зарубежной электроники, ввезенных по схеме параллельного импорта. 23 июня «Коммерсант» сообщил о старте продаж таких товаров в «Связном».

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После вторжения России в Украину сотни крупных международных компаний, работающих в разных сферах, заявили о приостановке работы на российском рынке, в том числе поставок своей продукции в РФ.

В конце марта правительство РФ узаконило параллельный импорт отдельных видов продукции. 21 июня Госдума приняла закон, позволяющий российским компаниям импортировать товары без разрешения правообладателя.

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