Жители Брянской области сообщили о пожаре на территории военного объекта

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В Брянской области, согласно свидетельствам местных жителей, утром 11 июня произошел пожар на военном объекте в районе городе Клинцы. Об этом сообщают местный сайт «Брянские новости» и телеграм-канал «Подслушано Клинцы».

В публикациях пострадавший объект называют воинской частью.

Официально эта информация не подтверждена. Происшествие не комментировали ни власти Брянской области, ни МЧС.

Согласно постам в канале «Подслушано Клинцы», первыми появились сообщения о взрывах, затем были опубликованы фото и видео пожара, снятые издали. Позже в канале появились фотографии сгоревших военных грузовиков.

В телеграм-канале также без указания источника появились утверждения о задержании семи украинских военных «возле брянской границы».

10 июня Baza сообщила, что в Брянскую область якобы попыталась прорваться диверсионная группа из Украины.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, регулярно сообщают об обстрелах своей территории.

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