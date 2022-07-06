Украина попросила Турцию проверить еще три российских судна. Киев подозревает, что на них из Крыма вывезли краденое зерно

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Офис генпрокурора Украины попросил власти Турции проверить три корабля под флагом России, которые могли заниматься транспортировкой зерна с оккупированных украинских территорий, сообщает Reuters.

В письме, направленном украинскими прокурорами в Минюст Турции еще 13 июня, упоминаются сухогрузы «Михаил Ненашев», «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка», принадлежащие дочерней компании российской «Объединенной судостроительной корпорации».

В апреле-мае суда вышли из главного зернового терминала Крыма в порту Севастополя, при этом двое из них отключали трекеры. Офис генпрокурора затребовал от Анкары документацию об их грузе и прибытии в турецкие порты. В Киеве считают, что на сухогрузах может находиться зерно, вывезенное из оккупированной Херсонской области.

Ранее стало известно, что Украина также требовала от Турции задержать судно «Жибек Жолы» под флагом РФ, которое, предположительно, вывозило зерно из порта Бердянска в Запорожской области. Появлялись сообщения, что оно задержано вблизи порта Карасу. Однако, по заявлению российского МИДа, сухогруз не задержан, а проходит стандартные проверочные процедуры, включая фитосанитарный контроль, после которых ему разрешат или запретят заход в турецкий порт.

В турецком МИДе отказались от официальных комментариев по поводу запросов украинских прокуроров.

Украина неоднократно обвиняла Россию в краже зерна, блокированного в украинских портах на оккупированных российскими войсками территориях. Москва отрицает обвинения.

По оценкам министерства сельского хозяйства Украины, Россия уже незаконно экспортировала около 400 тысяч тонн украинского зерна. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил Reuters, что большая часть краденного зерна вывозилась в турецкие порты. По его словам, Киев направил турецким властям доказательства причастности 13 российских кораблей к незаконному экспорту.

В общей сложности, по оценкам властей Украины, на территории страны из-за военных действий застряло не менее 20 миллионов тонн зерна. Такая ситуация грозит миру продовольственным кризисом, полагают аналитики. На долю Украины в последние годы приходится около 10% мирового объема поставок зерна.

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